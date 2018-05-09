Вихованець «Динамо» продовжив контракт з польським клубом
- Сьогодні, 15:48
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Андрій Богданов. Фото: ФК Динамо
За «Арку» українець вже провів 13 матчів і забив 1 гол
Український півзахисник Андрій Богданов продовжить свої виступи в чемпіонаті Польщі і в наступному сезоні.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Перебравшись цієї зими в «Арку» на правах вільного агента, Богданов своєю грою зумів переконати тренерський штаб клубу в своїй профпридатності. Керівництво «Арки» скористалося опцією продовження контракту з гравцем. Нова угода Богданова з «Аркою» закінчується наступного літа.
За «Арку» Богданов провів 13 матчів і забив 1 гол. Зараз команда українця йде на 3-му місці у другій вісімці чемпіонату Польщі.