Вихованець «Динамо» продовжив контракт з польським клубом

За «Арку» українець вже провів 13 матчів і забив 1 гол

Український півзахисник Андрій Богданов продовжить свої виступи в чемпіонаті Польщі і в наступному сезоні. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Перебравшись цієї зими в «Арку» на правах вільного агента, Богданов своєю грою зумів переконати тренерський штаб клубу в своїй профпридатності. Керівництво «Арки» скористалося



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Андрій Богданов. Фото: ФК Динамо

За «Арку» українець вже провів 13 матчів і забив 1 гол

Український півзахисник Андрій Богданов продовжить свої виступи в чемпіонаті Польщі і в наступному сезоні.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Перебравшись цієї зими в «Арку» на правах вільного агента, Богданов своєю грою зумів переконати тренерський штаб клубу в своїй профпридатності. Керівництво «Арки» скористалося опцією продовження контракту з гравцем. Нова угода Богданова з «Аркою» закінчується наступного літа.

За «Арку» Богданов провів 13 матчів і забив 1 гол. Зараз команда українця йде на 3-му місці у другій вісімці чемпіонату Польщі.