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    Вінницька «Нива» змінює назву й отримала новий логотип (фото)

    Вінницький клуб вирішив відмовитися від старої емблеми
    З нового року вінницький професійний футбольний клуб Другої ліги «Нива-В» змінює назву на історичну – «Нива». З цієї нагоди відбувся конкурс на новий логотип команди, інформує офіційний сайт клубу. На прес-конференції були присутні почесний президент «Ниви» Василь Вовк, віце-президент Вадим Кудіяров і
    • Сьогодні, 12:26
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    ФК &laquo;Нива&raquo;
    ФК «Нива»

    Вінницький клуб вирішив відмовитися від старої емблеми

    З нового року вінницький професійний футбольний клуб Другої ліги «Нива-В» змінює назву на історичну – «Нива».

    З цієї нагоди відбувся конкурс на новий логотип команди, інформує офіційний сайт клубу.

    На прес-конференції були присутні почесний президент «Ниви» Василь Вовк, віце-президент Вадим Кудіяров і дизайнер-переможець конкурсу – вінничанин Андрій Янченко.

    Логотип автора на голосуванні на офіційному сайті «Ниви», яке тривало два місяці, набрав майже вдвічі більше голосів (1172), ніж роботи його найближчих переслідувачів.

    Загалом у конкурсі брали участь близько 20 робіт.

    Очільники «Ниви» схвально поставилися до нового логотипу. Почесний президент запропонував доопрацювати нову емблему лише в одному моменті – назву клубу виконати англійською мовою.

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