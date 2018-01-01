Вінницька «Нива» змінює назву й отримала новий логотип (фото)

Вінницький клуб вирішив відмовитися від старої емблеми

З нового року вінницький професійний футбольний клуб Другої ліги «Нива-В» змінює назву на історичну – «Нива». З цієї нагоди відбувся конкурс на новий логотип команди, інформує офіційний сайт клубу. На прес-конференції були присутні почесний президент «Ниви» Василь Вовк, віце-президент Вадим Кудіяров і



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ФК «Нива»

Вінницький клуб вирішив відмовитися від старої емблеми

З нового року вінницький професійний футбольний клуб Другої ліги «Нива-В» змінює назву на історичну – «Нива».

З цієї нагоди відбувся конкурс на новий логотип команди, інформує офіційний сайт клубу.

На прес-конференції були присутні почесний президент «Ниви» Василь Вовк, віце-президент Вадим Кудіяров і дизайнер-переможець конкурсу – вінничанин Андрій Янченко.

Логотип автора на голосуванні на офіційному сайті «Ниви», яке тривало два місяці, набрав майже вдвічі більше голосів (1172), ніж роботи його найближчих переслідувачів.

Загалом у конкурсі брали участь близько 20 робіт.

Очільники «Ниви» схвально поставилися до нового логотипу. Почесний президент запропонував доопрацювати нову емблему лише в одному моменті – назву клубу виконати англійською мовою.

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