Суперник переможця Кличка провалив допінг-тест перед чемпіонським боєм



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Джаррелл Міллер FightSaga

Американський надважковаговик Джаррелл Міллер здав позитивний тест на допіг перед поєдинком з Ентоні Джошуа

Американський надважковаговик Джаррелл Міллер (23-0-1, 20 КО) здав позитивний допінг-тест перед поєдинком проти чемпіона за версіями WBA/IBF/WBO британця Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО).

У сечі спортсмена виявили заборонену WADA речовину GW1516 (ендуробол). Аналіз ще 20 березня провели фахівці VADA, інформує ESPN.

Наразі американський боксер ще продовжує підготовку до бою, який заплановано на 1 червня.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа переміг у квітні 2017 року технічним нокаутом у 11-му раунді Володимира Клачка. Пізніше українець оголосив про завершення професіональної кар’єри.

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