  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суперник переможця Кличка провалив допінг-тест перед чемпіонським боєм

    • Розсилка
    Джаррелл Міллер&nbsp; - Суперник переможця Кличка провалив допінг-тест перед чемпіонським боєм
    Джаррелл Міллер 
    FightSaga

    Американський надважковаговик Джаррелл Міллер здав позитивний тест на допіг перед поєдинком з Ентоні Джошуа

    Американський надважковаговик Джаррелл Міллер (23-0-1, 20 КО) здав позитивний допінг-тест перед поєдинком проти чемпіона за версіями WBA/IBF/WBO британця Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО).

    У сечі спортсмена виявили заборонену WADA речовину GW1516 (ендуробол). Аналіз ще 20 березня провели фахівці VADA, інформує ESPN.

    Наразі американський боксер ще продовжує підготовку до бою, який заплановано на 1 червня.

    Нагадаємо, Ентоні Джошуа переміг у квітні 2017 року технічним нокаутом у 11-му раунді Володимира Клачка. Пізніше українець оголосив про завершення професіональної кар’єри.

     Читайте також: Непереможний Тарас Шелестюк повідомив про зірваний бій в США
    Читайте також
    допінг бокс Ентоні Джошуа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ