Віталія Кличка попросили відродити київський «Сокіл»

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До міського голови звернулися ветерани 12-разового чемпіона України

Ветерани хокейного клубу «Сокіл» надіслали колективне звернення Київському міському голові Віталію Кличку.

У зверненні ветерани хокейного клубу звернулися до столичного мера з проханням відродити «Сокіл» у якості комунального підприємства, інформує прес-служба Федерації хокею України.

Нагадаємо, що «Сокіл» було засновано 1963 року (під назвою «Динамо»).

1985 року команда виборола бронзові нагороди чемпіонату СРСР.

За часів незалежності київський клуб 12 разів виборював золоті нагороди національного чемпіонату, а також неодноразово ставав переможцем різноманітних міжнародних турнірів з хокею.

Вихованці «Сокола» складали основу національної збірної команди України, виступали у сильних європейських чемпіонатах, а Дмитро Христич, Олександр Годинюк, Руслан Федотенко, Олексій Понікаровський та Сергій Варламов успішно виступали у Національній хокейній лізі.