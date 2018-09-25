Визначилися чемпіони України з 24- та 12-годинного, а також естафетного бігу



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Валентина Ковальська

Змагання відбулися у Черкасах і Києві

22-23 вересня Черкаси приймали чемпіонат України з естафетного бігу серед дорослих, молоді, юніорів і юнаків.

У командному заліку перемогла Черкаська область. Господарі змагань стали єдиними, хто набрав понад 1000 очок – 1109, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Сумську та Миколаївську області, які посіли друге і третє місця, розділив один пункт. У Сумської області 859 очок, у Миколаївської – 858.

Усього участь у чемпіонаті взяли 16 команд.

У перший день чемпіонату України відбулися естафети у всіх категоріях. Юнаки та дівчата бігли естафети 100+200+300+400 метрів. Юніори, молодь і дорослі змагалися з 4х100 та 4х400 метрів.

Другий день був присвячений естафетам 4х800 метрів. Також у цей день легкоатлети змагалися у складі змішаних естафетних команд 4х400 метрів.

Окрім того, у Києві відбувся чемпіонат України з 24- та 12-годинного бігу.

Чемпіонами України з 24-годинного бігу стали Валентина Ковальська з Миколаївської області (143,347 км – 146 кіл) та Андрій Ткачук із Закарпатської області (201,677 км – 205 кіл).

Чемпіонами України з 12-годинного бігу стали Анастасія Лежніна з Миколаївської області (69,211 км – 70 кіл) та Олександр Радіонюк з Києва (115,885 км – 118 кіл).

Переможців також визначали з 6-годинного. Найбільшу кількість кілометрів подолали Ольга Жаборовська з Києва (57,248 км – 58 кіл) і Сергій Колода з Чернігівської області (76,546 км – 77 кіл).