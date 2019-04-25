Визначився чемпіон України з волейболу серед чоловіків



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«Барком-Кажани» - чемпіони України galinfo.com.ua

Львівська команда «Барком-Кажани» вдруге поспіль виборола золоті нагороди чемпіонату України

«Серце Поділля» (Вінниця) - «Барком-Кажани» (Львів) - 2:3

(25:23, 16:25, 31:29, 18:25, 7:15)

«Серце Поділля»: Сторожилов, Сидоренко (к, 10 очок), Терещук (10), Горбенко (19), Слинчук (8), Руденко (14); Фомін (л), Остроумов (л), Лизанець (2), Босенко (2), Олійниченко, Дорош, Кушнір. Тренер – Валерій Копилов.

«Барком-Кажани»: Шевченко (11), Гладенко (14), Євстратов (2), Кісілюк (к, 17), Семенюк (21), Томин (29); Брова (л), Богатирьов (1), Головень, Паласюк. Тренер – Угіс Крастіньш.

Тривалість матчу: 124 хв. (26+22+35+27+14).

Судді: Медвідь (Запоріжжя), Ковальчук (Луцьк).

Кращі гравці (за версією ФВУ): Семенюк – Руденко.

24 квітня. Вінниця. СК ВНМУ. 711 глядачів.

Рахунок у серії - 0:3 (перші матчі - 0:3 і 0:3).

Стартовий сет став ніби своєрідною снайперською дуеллю Андрія Горбенка та Юрія Томина. Обидва досить вправно «читали» ситуації та напрямки передач зв’язуючих своїх команд – відповідно, Дмитра Сторожилова і Сергія Євстратова, тож стабільно «прошивали» як руки блокуючих, так і приймаючих. Відповідно, саме від їхньої результативності багато в чому залежав підсумок партії. Зрештою, Горбенко записав собі до активу 8 точних атак, а Томин – 7, тож «сердечки», нарешті, вирвали перший сет в усьому фінальному протистоянні, інформує Федерація волейболу України.

У наступному «раунді» вищезазначені снайпери відійшли у затінок загальних подій на майданчику, і більше від цього виграли «кажани», значно краще використавши потужність власних подач та, як наслідок, помилки приймаючих. У них по 5 разів відзначилися Олександр Гладенко та Олег Шевченко. Натомість у третій партії на лідируючі ролі дещо несподівано вийшли нові обличчя – Сергій Руденко (набрав 7 очок, із них 4 – на блоках) та Юрій Семенюк (7 очок, 3 – на блоках). Майстровиті блокуючі обох команд розіграли власну дуель, почергово зриваючи оплески як масової «торсиди» місцевих уболівальників, так і досить галасливої групи підтримки львів’ян.

І на фоні цієї, до речі, на диво впертої та приблизно рівної за успіхом дуелі періодично спалахували активними діями деякі їхні партнери. Тільки якщо Семенюка підтримав переважно Томин (він відзначився 9 разів), то Руденка – Володимир Сидоренко і Олександр Терещук (набрали по 4 очки). А на майданчику відбувалися по-справжньому валідольні «гойдалки», де жоден із суперників не відривався у рахунку більше трьох очок. Тож справа очікувано дісталася «більше-менше» і тривала ще чимало напружених і непередбачуваних хвилин. Та, зрештою, волейбольна Фортуна посміхнулася «сердечкам»…

Здавалося, після такої феєричної розв’язки психологічна перевага має перейти до господарів майданчику. Однак, хоч як парадоксально, сталося з точністю до навпаки. Якщо вінничанам наче гирі до ніг причепили, то від стрімких переміщень «кажанів» аж в очах рябило. Склалося враження, що підопічним Угіса Крастіньша потребувалася сама така складна невдача, як у третьому сеті, щоби, так би мовити, прийти до тями та заграти у свій фірмовий волейбол – швидкий, потужний і максимально агресивний. Схоже, добряче розізлився Семенюк, який видав одразу три ейси. Не змовкала «гармата» Томина, в унісон якій запрацювала ще одна – Євгена Кісілюка (набрали по 7 очок). А у вінничан «огризалися» лише Горбенко та Руденко…

Напрочуд легко виграна львів’янами четверта партія майже остаточно сформувала психологічний настрій опонентів у тай-брейку. Абсолютно протилежний. Достатньо лише зауважити, що із 7 набраних очок активними вийшли лише 2 пункти Руденка, все інше – результат помилок суперників. Натомість, у гостей не вгавали Семенюк (його загальне 21 очко, серед яких по 6 здобуті ейсами та на блоках, вражає особливо!) і Томин, котрі фактично «добили» вінницьку команду.

Таким чином, другий рік поспіль чемпіонське «золото» отримує львівську прописку. І це цілком справедливо, з огляду на те, який волейбол продемонстрували «Барком-Кажани» у фінальній серії. Ну, а для «Серця Поділля» абсолютно поважним досягненням є перше в історії сходження на срібну сходинку п’єдесталу пошани.

Нарешті, не менш почесну «бронзу» кількома днями раніше вибороли волейболісти «МХП-Вінниця».