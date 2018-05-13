Визначився найкращий гравець сезону 2017/18 в англійській Прем’єр-лізі

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Мохамед Салах. Фото: ФК Ліверпуль

Мохамед Салах був визнаний найкращий гравцем року в Англії напередодні

Форвард «Ліверпуля» Мохамед Салах визнаний найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону 2017/18.

Єгиптянин набрав найбільшу кількість голосів на сайті АПЛ та випередив Кевіна де Брюйне, Рахіма Стерлінга («Манчестер Сіті»), Харрі Кейна («Тоттенгем»), Давіда Де Хея («Манчестер Юнайтед») та Джеймса Тарковскі («Бернлі»).

У сезоні 2017/18 Салах провів 35 матчів, забив 31 гол та віддав 9 гольових передач.

Нагадаємо, що Мохамед Салах був визнаний найкращий гравцем року в Англії напередодні. За версією Професійної футбольної асоціації (PFA), він за рівнем гри випередив креативного хавбека «Манчестер Сіті» Кевіна де Брюйне та форварда «Тоттенгема» Харрі Кейна. Також єгиптянин став гравцем року в Англії за версією журналістів.

Джерело: Футбол 24