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    Визначився найкращий гравець сезону 2017/18 в англійській Прем’єр-лізі

    • Сьогодні, 20:07
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    Мохамед Салах. Фото: ФК Ліверпуль
    Мохамед Салах. Фото: ФК Ліверпуль

    Мохамед Салах був визнаний найкращий гравцем року в Англії напередодні

    Форвард «Ліверпуля» Мохамед Салах визнаний найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону 2017/18.

    Єгиптянин набрав найбільшу кількість голосів на сайті АПЛ та випередив Кевіна де Брюйне, Рахіма Стерлінга («Манчестер Сіті»), Харрі Кейна («Тоттенгем»), Давіда Де Хея («Манчестер Юнайтед») та Джеймса Тарковскі («Бернлі»).

    У сезоні 2017/18 Салах провів 35 матчів, забив 31 гол та віддав 9 гольових передач.

    Нагадаємо, що Мохамед Салах був визнаний найкращий гравцем року в Англії напередодні. За версією Професійної футбольної асоціації (PFA), він за рівнем гри випередив креативного хавбека «Манчестер Сіті» Кевіна де Брюйне та форварда «Тоттенгема» Харрі Кейна. Також єгиптянин став гравцем року в Англії за версією журналістів.

    Джерело: Футбол 24

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