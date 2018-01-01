«Волинь» підсилилася іранським хавбеком Хагназарі
- Сьогодні, 12:27
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Розсилка
Сіаваша Хагназарі. Фото: ФК Волинь
Попередньою командою іранця була стрийська «Скала»
Луцька Волинь підсилилася 22-річноим іранським хавбеком Сіаваша Хагназарі.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Попередньою командою іранця була стрийська «Скала», за яку він в поточному сезоні зіграв 7 матчів у Другій лізі та забив 1 гол.
Також раніше виступав за іранські «Персеполіс», «Пейкан» та «Малован».
Нагадаємо, раніше головний тренер луцької команди Віктор Богатир заявив, що клуб оновлює склад через підозру гравців в участі у договірних матчах.
Після 22 турів «Волинь» знаходиться на 17 сходинці в турнірній таблиці Першої ліги і має 18 очок.