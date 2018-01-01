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    «Волинь» підсилилася іранським хавбеком Хагназарі

    Попередньою командою іранця була стрийська «Скала»
    Луцька Волинь підсилилася 22-річноим іранським хавбеком Сіаваша Хагназарі. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Попередньою командою іранця була стрийська «Скала», за яку він в поточному сезоні зіграв 7 матчів у Другій лізі та забив 1 гол. Також раніше виступав за іранські «Персеполіс», «Пейкан» та
    • Сьогодні, 12:27
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    Сіаваша Хагназарі. Фото: ФК Волинь
    Сіаваша Хагназарі. Фото: ФК Волинь

    Попередньою командою іранця була стрийська «Скала»

    Луцька Волинь підсилилася 22-річноим іранським хавбеком Сіаваша Хагназарі.

    Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Попередньою командою іранця була стрийська «Скала», за яку він в поточному сезоні зіграв 7 матчів у Другій лізі та забив 1 гол.

    Також раніше виступав за іранські «Персеполіс», «Пейкан» та «Малован».

    Нагадаємо, раніше головний тренер луцької команди Віктор Богатир заявив, що клуб оновлює склад через підозру гравців в участі у договірних матчах.

    Після 22 турів «Волинь» знаходиться на 17 сходинці в турнірній таблиці Першої ліги і має 18 очок.

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