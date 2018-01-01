«Волинь» поступилася у спарингу туркменському клубу
- Сьогодні, 21:28
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Розсилка
Заміна у поєдинку була одна, але вимушена
«Волинь» поступилася першому супернику на навчально-тренувальному зборі в турецькому Белеку.
Цей поєдинок головний тренер «Волині» Віктор Богатир вирішив відіграти одним складом та дати гравцям навантаження в усі 90 хвилин ігрового часу.
Заміна у поєдинку була одна, але вимушена – Сергій Мелінишин вийшов на поле у середині першого тайму після того, як арбітр зустрічі покарав за фол біля власного карного майданчика Валерія Болденкова.
Наступний поєдинок «Волинь» зіграє 27 лютого, коли зустрінеться з датською командою «Нествед».
Товариський матч
«Волинь» - «Шагадам» - 1:2
Гол («Волинь»): Герасимюк (19п.)
«Волинь»: Неділько – Сухомлинов, Болденков (Мелінишин, 28), Гордійчук, Чорноморець – Герасимюк, Сафонов, Скоблов – Яковлєв, Заричнюк – Коробка
Джерело: ua-football.com