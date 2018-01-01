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    «Волинь» поступилася у спарингу туркменському клубу

    Заміна у поєдинку була одна, але вимушена
    «Волинь» поступилася першому супернику на навчально-тренувальному зборі в турецькому Белеку. Цей поєдинок головний тренер «Волині» Віктор Богатир вирішив відіграти одним складом та дати гравцям навантаження в усі 90 хвилин ігрового часу. Заміна у поєдинку була одна, але вимушена – Сергій Мелінишин вийшов на поле у
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    ФК Волинь. Фото: ФК Волинь
    ФК Волинь. Фото: ФК Волинь

    Заміна у поєдинку була одна, але вимушена

    «Волинь» поступилася першому супернику на навчально-тренувальному зборі в турецькому Белеку.

    Цей поєдинок головний тренер «Волині» Віктор Богатир вирішив відіграти одним складом та дати гравцям навантаження в усі 90 хвилин ігрового часу.

    Заміна у поєдинку була одна, але вимушена – Сергій Мелінишин вийшов на поле у середині першого тайму після того, як арбітр зустрічі покарав за фол біля власного карного майданчика Валерія Болденкова.

    Наступний поєдинок «Волинь» зіграє 27 лютого, коли зустрінеться з датською командою «Нествед».

    Товариський матч

    «Волинь» - «Шагадам» - 1:2

    Гол («Волинь»): Герасимюк (19п.)

    «Волинь»: Неділько – Сухомлинов, Болденков (Мелінишин, 28), Гордійчук, Чорноморець – Герасимюк, Сафонов, Скоблов – Яковлєв, Заричнюк – Коробка

    Джерело: ua-football.com

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