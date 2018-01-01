«Волинь» поступилася у спарингу туркменському клубу

Заміна у поєдинку була одна, але вимушена

«Волинь» поступилася першому супернику на навчально-тренувальному зборі в турецькому Белеку. Цей поєдинок головний тренер «Волині» Віктор Богатир вирішив відіграти одним складом та дати гравцям навантаження в усі 90 хвилин ігрового часу. Заміна у поєдинку була одна, але вимушена – Сергій Мелінишин вийшов на поле у