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    Володар «Золотого м'яча» 1994 року відвідає Чернігів

    Легендарного болгарського нападника запросила місцева «Десна»
    «Десна» організовує захід у Чернігові, на який запрошений володар «Золотого м'яча» 1994 року, легендарний болгарський футболіст Христо Стоїчков. Зустріч чотириразового чемпіона Іспанії з уболівальниками відбудеться 8 травня, о 16:00 в приміщенні культурно-ділового центру «Світогляд». Найвищий зліт кар'єри
    • Сьогодні, 18:30
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    Христо Стоїчков
    Христо Стоїчков

    Легендарного болгарського нападника запросила місцева «Десна»

    «Десна» організовує захід у Чернігові, на який запрошений володар «Золотого м'яча» 1994 року, легендарний болгарський футболіст Христо Стоїчков.

    Зустріч чотириразового чемпіона Іспанії з уболівальниками відбудеться 8 травня, о 16:00 в приміщенні культурно-ділового центру «Світогляд».

    Найвищий зліт кар'єри Стоїчков пережив у 1994, збірна Болгарії дійшла до півфіналу Чемпіонату світу, а він був визнаний найкращим гравцем року у Європі.

    У 2004 році Стоїчков став головним тренером Збірної Болгарії з футболу. У 2007 він очолив іспанську «Сельту», а після цього клубу він очолив «Мамелоді Сандаунз».

    У 2012 році Христо Стоїчков очолив болгарський «Літекс», а частину 2013 року пропрацював головним тренером ЦСКА (Софія).

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