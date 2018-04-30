Володар «Золотого м'яча» 1994 року відвідає Чернігів
- Сьогодні, 18:30
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Легендарного болгарського нападника запросила місцева «Десна»
«Десна» організовує захід у Чернігові, на який запрошений володар «Золотого м'яча» 1994 року, легендарний болгарський футболіст Христо Стоїчков.
Зустріч чотириразового чемпіона Іспанії з уболівальниками відбудеться 8 травня, о 16:00 в приміщенні культурно-ділового центру «Світогляд».
Найвищий зліт кар'єри Стоїчков пережив у 1994, збірна Болгарії дійшла до півфіналу Чемпіонату світу, а він був визнаний найкращим гравцем року у Європі.
У 2004 році Стоїчков став головним тренером Збірної Болгарії з футболу. У 2007 він очолив іспанську «Сельту», а після цього клубу він очолив «Мамелоді Сандаунз».
У 2012 році Христо Стоїчков очолив болгарський «Літекс», а частину 2013 року пропрацював головним тренером ЦСКА (Софія).