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    Володимир Кличко приєднався до фонду УЄФА для допомоги дітям у всьому світі

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    Сніжана Самарджич-Маркович, Александер Чеферін та Володимир Кличко - Володимир Кличко приєднався до фонду УЄФА для допомоги дітям у всьому світі
    Сніжана Самарджич-Маркович, Александер Чеферін та Володимир Кличко
    Фото: УЄФА

    Головною метою фонду є допомога дітям у важких обставинах і захист їх прав у всьому світі

    Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) увійшов до складу опікунської ради Дитячого фонду УЄФА.

    Про це повідомляє прес-служба організації.

    Головною метою фонду є допомога дітям у важких обставинах і захист їх прав у всьому світі.

    Примітно, що Володимир уже тривалий період часу задіяний у Фонді братів Кличків, який допомагає в забезпеченні дітей і підвищенні їх якості життя.

    За останні 15 років організація Віталія та Володимира вплинула на долі понад 1,2 мільйона дітей.

    Володимир також підкреслив в коментарі для прес-служби Дитячого фонду УЄФА, що кожна дитина заслуговує на краще майбутнє.

    «Кожна дитина має право вірити в краще майбутнє, і я дуже радий можливості приєднатися до Дитячого фонду УЄФА, щоб допомагати іншим. Ми повинні донести до всіх меседж про те, що немає нічого неможливого. Все - можливо, якщо у вас є воля, бажання і розуміння, що ви можете досягти нових цілей», - сказав Кличко.

    Зазначимо, що до Дитячого фонду УЄФА також приєдналася генеральний директор з питань демократії Ради Європи Сніжана Самарджич-Маркович, яка раніше була міністром спорту Сербії.

    Нагадаємо, раніше Кличко-молодший відмовився від проведення реваншу з Ентоні Джошуа (22-0, 21 КО), тим самим спростувавши чутки про можливе повернення в спорт.

    Джерело: Xsport.ua

    Віталій Кличко УЄФА Володимир Кличко бокс
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