Воротар «Динамо» на правах оренди переходить у «Депортіво»

«Депортіво» матиме першочергове право викупу контракту гравця

Воротар «Динамо» Максим Коваль продовжить кар'єру в іспанському «Депортіво». 25-річний голкіпер на правах оренди виступатиме за «Депортіво», інформує офіційний сайт «Динамо». Повідомляється, що контракт Максима Коваля з іспанською командою розрахований до кінця сезону-2017/18. Крім цього, згідно з