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    Воротар «Динамо» на правах оренди переходить у «Депортіво»

    «Депортіво» матиме першочергове право викупу контракту гравця
    Воротар «Динамо» Максим Коваль продовжить кар'єру в іспанському «Депортіво». 25-річний голкіпер на правах оренди виступатиме за «Депортіво», інформує офіційний сайт «Динамо». Повідомляється, що контракт Максима Коваля з іспанською командою розрахований до кінця сезону-2017/18. Крім цього, згідно з
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    Максим Коваль. Фото: ФК Динамо
    Максим Коваль. Фото: ФК Динамо

    «Депортіво» матиме першочергове право викупу контракту гравця

    Воротар «Динамо» Максим Коваль продовжить кар'єру в іспанському «Депортіво».

    25-річний голкіпер на правах оренди виступатиме за «Депортіво», інформує офіційний сайт «Динамо». Повідомляється, що контракт Максима Коваля з іспанською командою розрахований до кінця сезону-2017/18.

    Крім цього, згідно з угодою між клубами, «Депортіво» матиме першочергове право викупу контракту гравця.

    Додамо, що після першого кола іспанської Ла Ліги клуб із Ла-Коруньї займає 18 місце в турнірній таблиці.

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