Воротар «Динамо» на правах оренди переходить у «Депортіво»
- Сьогодні, 10:13
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Максим Коваль. Фото: ФК Динамо
«Депортіво» матиме першочергове право викупу контракту гравця
Воротар «Динамо» Максим Коваль продовжить кар'єру в іспанському «Депортіво».
25-річний голкіпер на правах оренди виступатиме за «Депортіво», інформує офіційний сайт «Динамо». Повідомляється, що контракт Максима Коваля з іспанською командою розрахований до кінця сезону-2017/18.
Крім цього, згідно з угодою між клубами, «Депортіво» матиме першочергове право викупу контракту гравця.
Додамо, що після першого кола іспанської Ла Ліги клуб із Ла-Коруньї займає 18 місце в турнірній таблиці.