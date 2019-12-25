Воротар забив після слаломного рейду в матчі чемпіонату Києва (відео)



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Ярослав Твардовський в останнє забивав років 15 тому Фото із соцмереж

Такі голи – велика рідкість

Воротар Ярослав Твардовський забив ефектний гол у черговому поєдинку другої ліги чемпіонату Києва з футзалу.

«Востаннє я забивав у якомусь вагомому матчі або турнірі років... 15 тому. Звичайно ж, я не рахую шкільну фізкультуру, тренування й ігри з друзями і знайомими на просто так.

Так ось, останній мій гол відбувся, напевне, у 15 чи 16 років. Давно це було, тому точно сказати і не можу.

Уже тоді мене перекваліфікували у воротаря, але ще інколи грав і в полі. Через кілька років я взагалі зав'язав з футболом. І от років з п’ять, як відновив, так би мовити, кар'єру. А в 30 років я відкрив в собі воротаря-«моталу». І забив з гри у матчі другої ліги чемпіонату Києва з футзалу. Протрусив пузиком, коротше. Пригадав, як воно».