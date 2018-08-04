Воротаря київського «Динамо» переглядає португальський клуб



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Фото Романа Породька

Молодий голкіпер Дмитро Фастов може продовжити кар'єру за кордоном

Український воротар Дмитро Фастов може продовжити кар'єру у Португалії.

21-річний футболіст знаходиться на перегляді у клубі «Кова-да-П’єдаде».

Фастов є вихованцем київського «Динамо», виступав за юнацьку та молодіжну команди клубу у чемпіонатах України U-19 і U-21.

Потім перебував на контракті в «Інгульці» (Петрове), а попередній сезон відіграв у молодіжній команді «Вересу» (Рівне).

Раніше у «Кова-да-П’єдаде» перейшов колишній гравець дніпровського «Дніпра» Дмитро Нагієв, інформує footboom.com.

Дмитро народився у 1997 році у Києві, де і почав займатися футболом. Виступав за ДЮФШ «Динамо» ім. Валерія Лобановського. Після завершення навчання, влітку 2013 року, став гравцем молодіжного складу «Динамо», де провів два сезони.

Влітку 2015 року був заявлений за другу динамівську команду, що грала у Першій лізі. У професійних змаганнях дебютував 31 жовтня того ж року.