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    «Ворскла» проведе контрольний матч проти «Олександрії»

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    Фото: ФК Ворскла - «Ворскла» проведе контрольний матч проти «Олександрії»
    Фото: ФК Ворскла

    Полтавський клуб вирішив заповнити паузу в чемпіонаті України

    «Ворскла» вирішила заповнити паузу в чемпіонаті України, пов'язану з матчами збірних, контрольним поєдинком з представником Прем'єр-ліги України.

    Як інформує прес-служба полтавського клубу, спаринг-партнером «Ворскли» стане «Олександрія».

    Товариський матч відбудеться в суботу, 8 вересня, на стадіоні «Лтава» у Крутому Березі, і розпочнеться о 16:00.

    Зауважимо, вхід на гру для вболівальників буде вільним.

    Нагадаємо, «Ворскла» і «Олександрія» вже встигли зіграти в новому чемпіонаті України - 25 серпня в рамках 6-го туру в Олександрії, коли поєдинок завершився перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

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