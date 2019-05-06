  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вперше в історії тенісу на одному тижні титули ATP і WTA виграли грецькі тенісист і тенісистка

    • Розсилка
    Стефанос Ціціпас - Вперше в історії тенісу на одному тижні титули ATP і WTA виграли грецькі тенісист і тенісистка
    Стефанос Ціціпас

    Історична подія відбулася вчора, 5 травня

    Грецький тенісист Стефанос Ціціпас обіграв у фіналі змагань в Ешторілі (Португалія) уругвайця Пабло Куеваса, а його співвітчизниця Марія Саккарі здолала британку Йоханну Конту у вирішальному матчі турніру в Рабаті (Марокко).

    Таким чином, вперше в історії тенісу на одному тижні трофеї виграли грецькі тенісист і тенісистка.

    Нагадаємо, трофей в Ешторілі став третім у кар'єрі Ціціпаса і першим на грунті. 20-річний тенісист приєднався до швейцарця Роджера Федереру, австрійця Домініка Тіма і чилійця Крістьяно Гаріна в списку гравців, яким вдалося добути два трофея в 2019 році.

    Крім того цей успіх дозволив Стефаносу піднятися на дев'ятий рядок у рейтингу АТР.

    Джерело: Чемпионат.com

    Читайте також
    теніс Стефанос Ціціпас
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ