Вперше в історії тенісу на одному тижні титули ATP і WTA виграли грецькі тенісист і тенісистка



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Стефанос Ціціпас

Історична подія відбулася вчора, 5 травня

Грецький тенісист Стефанос Ціціпас обіграв у фіналі змагань в Ешторілі (Португалія) уругвайця Пабло Куеваса, а його співвітчизниця Марія Саккарі здолала британку Йоханну Конту у вирішальному матчі турніру в Рабаті (Марокко).

Таким чином, вперше в історії тенісу на одному тижні трофеї виграли грецькі тенісист і тенісистка.

Нагадаємо, трофей в Ешторілі став третім у кар'єрі Ціціпаса і першим на грунті. 20-річний тенісист приєднався до швейцарця Роджера Федереру, австрійця Домініка Тіма і чилійця Крістьяно Гаріна в списку гравців, яким вдалося добути два трофея в 2019 році.

Крім того цей успіх дозволив Стефаносу піднятися на дев'ятий рядок у рейтингу АТР.

Джерело: Чемпионат.com