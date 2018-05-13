WTA Рим. Світоліна зіграє разом з Савчук, а сестри Кіченок одна проти одної
- Сьогодні, 18:35
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Сестри Кіченок. Фото: Getty Images
Надія Кіченок зіграє разом з австралійкою Анастасією Родіоновою, а Людмила Кіченок з Монік Адамчак
У столиці Італії відбулося жеребкування в парному розряді Internazionali BNL d'Italia.
Ольга Савчук і Еліна Світоліна отримали від організаторів змагань wild card і в першому колі зустрінуться з американкою Ракель Атавою і Ганною-Оленою Гренефельд з Німеччини.
За місце у другому колі колі посперечаються сестри Кіченок. Надія зіграє разом з австралійкою Анастасією Родіоновою, а Людмила з Монік Адамчак, яка також представляє Зелений континент.
Нагадаємо, що три українські тенісистки виступлять у кваліфікації «Ролан Гаррос».
Джерело: btu.org.ua