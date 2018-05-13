WTA Рим. Світоліна зіграє разом з Савчук, а сестри Кіченок одна проти одної



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сестри Кіченок. Фото: Getty Images

Надія Кіченок зіграє разом з австралійкою Анастасією Родіоновою, а Людмила Кіченок з Монік Адамчак

У столиці Італії відбулося жеребкування в парному розряді Internazionali BNL d'Italia.

Ольга Савчук і Еліна Світоліна отримали від організаторів змагань wild card і в першому колі зустрінуться з американкою Ракель Атавою і Ганною-Оленою Гренефельд з Німеччини.

За місце у другому колі колі посперечаються сестри Кіченок. Надія зіграє разом з австралійкою Анастасією Родіоновою, а Людмила з Монік Адамчак, яка також представляє Зелений континент.

Нагадаємо, що три українські тенісистки виступлять у кваліфікації «Ролан Гаррос».

Джерело: btu.org.ua