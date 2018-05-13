Три українські тенісистки виступлять у кваліфікації «Ролан Гаррос»

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Марта Костюк. Фото: juniortennis.ru

Юні українські тенісистки поборяться за вихід в основну сітку турніру серії Grand Slam

Костюк, Ястремська та Калініна виступлять у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У попередньому раунді Roland Garros Україну представлять Марта Костюк, Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська.

Нагадаємо, що в основній сітці виступлять чотири українки: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

Другий за рахунком турнір серії Grand Slam в сезоні пройде з 21 травня по 10 червня (основна сітка стартує з 27 травня).

Нагадаємо, що Ястремська впевнено вийшла у фінал тенісного турніру у Франції.

Джерело: sport.ua