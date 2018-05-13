  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Три українські тенісистки виступлять у кваліфікації «Ролан Гаррос»

    • Сьогодні, 16:47
    • Розсилка
    Марта Костюк. Фото: juniortennis.ru
    Марта Костюк. Фото: juniortennis.ru

    Юні українські тенісистки поборяться за вихід в основну сітку турніру серії Grand Slam

    Костюк, Ястремська та Калініна виступлять у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

    У попередньому раунді Roland Garros Україну представлять Марта Костюк, Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська.

    Нагадаємо, що в основній сітці виступлять чотири українки: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

    Другий за рахунком турнір серії Grand Slam в сезоні пройде з 21 травня по 10 червня (основна сітка стартує з 27 травня).

    Нагадаємо, що Ястремська впевнено вийшла у фінал тенісного турніру у Франції.

    Джерело: sport.ua

    теніс Ролан Гаррос Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Марта Костюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ