Три українські тенісистки виступлять у кваліфікації «Ролан Гаррос»
- Сьогодні, 16:47
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Марта Костюк. Фото: juniortennis.ru
Юні українські тенісистки поборяться за вихід в основну сітку турніру серії Grand Slam
Костюк, Ястремська та Калініна виступлять у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.
У попередньому раунді Roland Garros Україну представлять Марта Костюк, Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська.
Нагадаємо, що в основній сітці виступлять чотири українки: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.
Другий за рахунком турнір серії Grand Slam в сезоні пройде з 21 травня по 10 червня (основна сітка стартує з 27 травня).
Нагадаємо, що Ястремська впевнено вийшла у фінал тенісного турніру у Франції.
Джерело: sport.ua