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    Як зганьбитися, але стати знаменитим. Відео конфузу футзаліста розірвало Мережу

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    Зовні все виглядало непогано... - Як зганьбитися, але стати знаменитим. Відео конфузу футзаліста розірвало Мережу
    Зовні все виглядало непогано...
    Скрін-шот

    Комічний епізод трапився на турнірі в Києві

    Під час матчу одного з турнірів з футзалу в Києві трапився кумедний момент, відео з яким стало вірусним у соціальних мережах. Гравець у зеленій футболці намагався виконати ефектну передачу рабоною, однак зазнав невдачі, заплутавшись у власних ногах, втративши рівновагу і впавши на паркет. М'яч при цьому вийшов в аут.

    В Instagram відео набрало більше 4,5 мільйона переглядів і близько 800 тисяч лайків.

    Рабона – удар, який наноситься по м'ячу позаду опорної ноги. У правильному виконанні ноги гравця схрещуються одна за одною. Вважається, що першим цей ефектний трюк виконав у 1948 році футболіст Рікардо Інфанте в грі між аргентинськими командами «Естудіантес» і «Росаріо Сентраль».

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    футзал
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