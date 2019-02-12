Ярмоленко показав, як у компанії з легендарним футболістом відновлюється від травми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Ярмоленко в цьому сезоні більше не зіграє «Вест Гем»

Евра допомагає Андрію повернутися до футболу

Український півзахисник «Вест Хему» Андрій Ярмоленко показав відео із тренажерної зали, де займався разом із колишнім гравцем збірної Франції, «Манчестер Юнайтед» і «Ювентуса» Патрісом Евра.

Андрій Ярмоленко відновлюється від травми в компанії легендарного Патріса Евра

Як вам вимова? pic.twitter.com/WJlkSAw9yW — Футбол 24 (@football24tv) 11 лютого 2019 р.

На відео видно, як француз пародіює рухи українця, зображуючи знамениту місячну ходу Майкла Джексона, а також вигукує своє фірмове «I love this game».

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко в цьому сезоні більше не зіграє через травму ахілла, яку він отримав у жовтні 2018 року.