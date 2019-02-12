Ярмоленко показав, як у компанії з легендарним футболістом відновлюється від травми
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Евра допомагає Андрію повернутися до футболу
Український півзахисник «Вест Хему» Андрій Ярмоленко показав відео із тренажерної зали, де займався разом із колишнім гравцем збірної Франції, «Манчестер Юнайтед» і «Ювентуса» Патрісом Евра.
Андрій Ярмоленко відновлюється від травми в компанії легендарного Патріса Евра— Футбол 24 (@football24tv) 11 лютого 2019 р.
Як вам вимова? pic.twitter.com/WJlkSAw9yW
На відео видно, як француз пародіює рухи українця, зображуючи знамениту місячну ходу Майкла Джексона, а також вигукує своє фірмове «I love this game».
Андрій Ярмоленко та Патріс Евра демонструють "місячну ходу" Майкла Джексона— Футбол 24 (@football24tv) 11 лютого 2019 р.
Тепер ви бачили все#Yarmolenko #Evra #Ярмоленко #Евра pic.twitter.com/AbcEOIf6It
Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко в цьому сезоні більше не зіграє через травму ахілла, яку він отримав у жовтні 2018 року.