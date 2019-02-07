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    Пеллеґріні: Ярмоленко у цьому сезоні більше не зіграє

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    Андрій Ярмоленко навесні не допоможе ні клубу, ні збірній - Пеллеґріні: Ярмоленко у цьому сезоні більше не зіграє
    Андрій Ярмоленко навесні не допоможе ні клубу, ні збірній
    Getty Images

    Тренер «Вест Гема» повідомив, що із обойми до кінця поточного чемпіонату випали три футболісти

    Український півоборонець Андрій Ярмоленко в зв'язку з травмою ахілла більше не зіграє в нинішньому розіграші АПЛ, про що повідомив головний тренер «Вест Гема» Мануель Пеллеґріні на прес-конференції напередодні матчу 26-го туру АПЛ з «Крістал Пелас».

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    За словами наставника «молотобойців», Андрій Ярмоленко, Вінстон Рід і Карлос Санчес вже не допоможуть команді в поточному сезоні.

    Українець все ще продовжує відновлення після отриманої в жовтні травми ахілла, терміни його відновлення поки невідомі.

    Ярмоленко перейшов у лондонський клуб влітку минулого року з дортмундської «Боруссії» за 20 мільйонів євро.

    У нинішньому сезоні український хавбек провів 10 зустрічей у всіх турнірах за «Вест Гем», забивши 2 голи і зробивши 1 асист.

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    Джерело: Sportarena.com

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