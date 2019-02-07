Пеллеґріні: Ярмоленко у цьому сезоні більше не зіграє
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Тренер «Вест Гема» повідомив, що із обойми до кінця поточного чемпіонату випали три футболісти
Український півоборонець Андрій Ярмоленко в зв'язку з травмою ахілла більше не зіграє в нинішньому розіграші АПЛ, про що повідомив головний тренер «Вест Гема» Мануель Пеллеґріні на прес-конференції напередодні матчу 26-го туру АПЛ з «Крістал Пелас».
За словами наставника «молотобойців», Андрій Ярмоленко, Вінстон Рід і Карлос Санчес вже не допоможуть команді в поточному сезоні.
Українець все ще продовжує відновлення після отриманої в жовтні травми ахілла, терміни його відновлення поки невідомі.
Ярмоленко перейшов у лондонський клуб влітку минулого року з дортмундської «Боруссії» за 20 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні український хавбек провів 10 зустрічей у всіх турнірах за «Вест Гем», забивши 2 голи і зробивши 1 асист.
Джерело: Sportarena.com