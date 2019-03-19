Ястремська зіграє стартовий матч 19 березня на турнірі у Маямі



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Даяна Ястремська

Українка стартує поєдинком з росіянкою

18-річна одеситка Даяна Ястремська першою з представниць України вступить в боротьбу в основній сітці турніру WTA Premier Mandatory Miami Open presented by Itaú, що стартував в Маямі, Флорида, США.

Ястремська проведе зустріч другого раунду проти росіянки Катерини Александрової другим запуском на корті «Butch Buchholz» не раніше 17-00 за київським часом.

Нагадаємо, у фіналі кваліфікації інша українська тенісистка Катерина Козлова зіграє з румункою Монікою Нікулеску (WTA №138), котра у стартовому поєдинку кваліфікації трохи несподівано переграла іспанку Лару Арруабаррену. Єдиний раз досі майбутні суперниці зустрічалися у півфіналі турніру в французькому пуатьє в 2015-му. Тоді у двох сетах (6:2, 6:1) перемогла Нікулеску.

Варто зазначити, що в основній сітці турніру в Маямі зіграють також Еліна Світоліна та Леся Цуренко.

Джерело: tennisua.org