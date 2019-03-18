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    Світоліна, Цуренко і Ястремська дізналися перших суперниць на турнірі в Маямі

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    Торік Еліна Світоліна грала в чвертьфіналі Маямі - Світоліна, Цуренко і Ястремська дізналися перших суперниць на турнірі в Маямі
    Торік Еліна Світоліна грала в чвертьфіналі Маямі
    WTAtennis

    Еліна й Леся розпочнуть свій шлях з другого кола

    В основній сітці турніру WTA серії Premier Mandatory, який відбуватиметься в Маямі (США), зіграють українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко і Даяна Ястремська.

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    Еліна Світоліна (WTA №5), посіяна в Маямі під шостим номером, перший раунд пропускає, а в другому колі зустрінеться з переможницею поєдинку китаянкою Ван Яфань (WTA №49) проти француженки Крістіни Младеновіч (WTA №65). Торік Світоліна дійшла до чвертьфіналу цього турніру, показавши свій найкращий результат на ньому.

    Леся Цуренко (№28) отримала на Miami Open 28-й номер посіву і також розпочне виступ із другого кола. Її першою суперницею стане переможниця зустрічі володарки wild card Ван Сіньюй з Китаю (WTA №303) і кваліфаєра.

    Даяна Ястремська (WTA №37) на старті турніру зустрінеться з росіянкою Єкатєріною Александровою (WTA №59). 18-річна одеситка вперше зіграє на змаганнях у Флориді.

    У кваліфікації турніру виступить Катерина Козлова (№114), яка в першому раунді зіграє проти 16-ї сіяної китайської тенісистки Чжу Лінь (№95).

    Турнір WTA Miami Open серії Premier Mandatory із призовим фондом 9 млн 35 тис. 428 доларів стартує в Маямі 19 березня і триватиме до 30 березня.

     Читайте також: Рейтинг WTA: Світоліна повернулася до п'ятірки, Козлова піднялася на 13 позицій, Костюк втратила 56

    Джерело: Великий теніс України

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    теніс Катерина Козлова Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Єкатєріна Александрова Чжу Лінь
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