Юлія Джима може пропустити сезон після Олімпійських ігор-2018

Президент ФБУ хоче поберегти спортсменку на наступні змагальні сезони

Олімпійська чемпіонка Юлія Джима може пропустити наступний сезон через потребу у відпочинку та відновленні. Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак. «Юлія Джима ще молода, вона один олімпійський цикл ще точно буде бігати», - зазначив керманич. «Вона може пропустити післяолімпійський сезон, наприклад, якщо вона захоче



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Юлія Джима. Фото: Getty Images

Президент ФБУ хоче поберегти спортсменку на наступні змагальні сезони

Олімпійська чемпіонка Юлія Джима може пропустити наступний сезон через потребу у відпочинку та відновленні.

Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

«Юлія Джима ще молода, вона один олімпійський цикл ще точно буде бігати», - зазначив керманич.

«Вона може пропустити післяолімпійський сезон, наприклад, якщо вона захоче психологічно відпочити, набратися сил, підлікуватися і повернутися. Я так думаю. Ну а якщо немає, то буде без перерви бігати, я так сподіваюся», - сказав Бринзак.

Нагадаємо, що вже відомо чоловічий склад на старті четвертого етапу Кубку світу в Обергофі.