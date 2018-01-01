Юлія Джима може пропустити сезон після Олімпійських ігор-2018
- Вчора, 22:52
-
Розсилка
Юлія Джима. Фото: Getty Images
Президент ФБУ хоче поберегти спортсменку на наступні змагальні сезони
Олімпійська чемпіонка Юлія Джима може пропустити наступний сезон через потребу у відпочинку та відновленні.
Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.
«Юлія Джима ще молода, вона один олімпійський цикл ще точно буде бігати», - зазначив керманич.
«Вона може пропустити післяолімпійський сезон, наприклад, якщо вона захоче психологічно відпочити, набратися сил, підлікуватися і повернутися. Я так думаю. Ну а якщо немає, то буде без перерви бігати, я так сподіваюся», - сказав Бринзак.
Нагадаємо, що вже відомо чоловічий склад на старті четвертого етапу Кубку світу в Обергофі.