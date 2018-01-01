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    Юлія Джима може пропустити сезон після Олімпійських ігор-2018

    Президент ФБУ хоче поберегти спортсменку на наступні змагальні сезони
    Олімпійська чемпіонка Юлія Джима може пропустити наступний сезон через потребу у відпочинку та відновленні. Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак. «Юлія Джима ще молода, вона один олімпійський цикл ще точно буде бігати», - зазначив керманич. «Вона може пропустити післяолімпійський сезон, наприклад, якщо вона захоче
    • Вчора, 22:52
    • Розсилка
    Юлія Джима. Фото: Getty Images
    Юлія Джима. Фото: Getty Images

    Президент ФБУ хоче поберегти спортсменку на наступні змагальні сезони

    Олімпійська чемпіонка Юлія Джима може пропустити наступний сезон через потребу у відпочинку та відновленні.

    Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

    «Юлія Джима ще молода, вона один олімпійський цикл ще точно буде бігати», - зазначив керманич.

    «Вона може пропустити післяолімпійський сезон, наприклад, якщо вона захоче психологічно відпочити, набратися сил, підлікуватися і повернутися. Я так думаю. Ну а якщо немає, то буде без перерви бігати, я так сподіваюся», - сказав Бринзак.

    Нагадаємо, що вже відомо чоловічий склад на старті четвертого етапу Кубку світу в Обергофі.

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