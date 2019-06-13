Юна українка Снігур пробилася до 1/4 фіналу турніру в Ізраїлі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дарія Снігур

Наступною суперницею українки стане переможниця матчу між лідером посіву Юлією Глушко з Ізраїлю і француженкою Естель Касіно

У другому колі турніру ITF W25, який проходить в Ізраїлі, українська тенісистка Дарія Снігур, посіяна під восьмим номером, за півтори години в двох сетах обіграла росіянку Катерину Вишневську, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію: 6:1, 7:6 (4).

Для Снігур це буде четвертий чвертьфінал в поточному сезоні: в березні вона виграла 15-тисячник в Єгипті, в квітні - 25-тисячник в Японії, а в травні дійшла до чвертьфіналу на 25-тисячнику в Росії.

Наступною суперницею 17-річної киянки стане переможниця матчу між лідером посіву Юлією Глушко з Ізраїлю і француженкою Естель Касіно.

Нагадаємо, вчора, 12 червня, український тенісист Денис Молчанов в парі з Артемом Сітаком, який представляє Нову Зеландію, зазнав поразки від Джона Пірса та Бруно Суареса в 1/4 фіналу турніру ATP в Штутгарті.

Джерело: btu.org.ua