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    Молчанов не зміг пробитися до 1/2 фіналу турніру в Німеччині

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    Денис Молчанов - Молчанов не зміг пробитися до 1/2 фіналу турніру в Німеччині
    Денис Молчанов

    Український тенісист покидає змагання в Штутгарті

    Українець Денис Молчанов і Артем Сітак, який представляє Нову Зеландію, зазнали поразки від Джона Пірса та Бруно Суареса в 1/4 фіналу парного розряду турніру ATP в Штутгарті

    Долю першого сету вирішив один брейк: Пірс і Суарес реалізували єдиний брейкпоінт в партії в четвертому геймі. На початку другого сету суперники обмінялися геймами на подачі один одного, після чого кожен по черзі брав свої подачі.

    Після семи розіграшів на тай-брейку Молчанов і Сітак програли очко на своїй подачі, потім відіграли міні-брейк, але на другому матчболі ще раз програли на подачі.

    Нагадаємо, в першому колі Молчанов і Сітак здобули важку перемогу, відігравши дев'ять матчболів

    Mercedes Cup - ATP Tour 250

    Чвертьфінал

    Денис Молчанов (Україна)/Артем Сітак (Нова Зеландія) - Джон Пірс (Австралія, 1)/Бруно Суарес (Бразилія, 1) 3-6, 6-7 (5)

    Джерело: btu.org.ua

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