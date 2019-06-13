Молчанов не зміг пробитися до 1/2 фіналу турніру в Німеччині



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Денис Молчанов

Український тенісист покидає змагання в Штутгарті

Українець Денис Молчанов і Артем Сітак, який представляє Нову Зеландію, зазнали поразки від Джона Пірса та Бруно Суареса в 1/4 фіналу парного розряду турніру ATP в Штутгарті

Долю першого сету вирішив один брейк: Пірс і Суарес реалізували єдиний брейкпоінт в партії в четвертому геймі. На початку другого сету суперники обмінялися геймами на подачі один одного, після чого кожен по черзі брав свої подачі.

Після семи розіграшів на тай-брейку Молчанов і Сітак програли очко на своїй подачі, потім відіграли міні-брейк, але на другому матчболі ще раз програли на подачі.

Нагадаємо, в першому колі Молчанов і Сітак здобули важку перемогу, відігравши дев'ять матчболів.

Mercedes Cup - ATP Tour 250

Чвертьфінал

Денис Молчанов (Україна)/Артем Сітак (Нова Зеландія) - Джон Пірс (Австралія, 1)/Бруно Суарес (Бразилія, 1) 3-6, 6-7 (5)

Джерело: btu.org.ua