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    Юна українська фігуристка стала третьою на міжнародному турнірі у Франції

    Софія Купрієнко відзначилася у категорії Pre-novices
    12-річна харківська фігуристка Софія Купрієнко успішно виступила на традиційному міжнародному турнірі Rooster Cup, який завершився у місті Курбевуа (Франція). Юна спортсменка показала високий результат у категорії Pre-novices – 53.38. Таким чином, вона стала третьою серед 32-х учасниць, інформує офіційний сайт Української федерації
    • Сьогодні, 08:21
    • Розсилка
    Фото ufsf.com.ua
    Фото ufsf.com.ua

    Софія Купрієнко відзначилася у категорії Pre-novices

    12-річна харківська фігуристка Софія Купрієнко успішно виступила на традиційному міжнародному турнірі Rooster Cup, який завершився у місті Курбевуа (Франція).

    Юна спортсменка показала високий результат у категорії Pre-novices – 53.38.

    Таким чином, вона стала третьою серед 32-х учасниць, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

    Крім того, харків’янка Ксенія Клименко та Віра Щерблюк з Одеси посіли шості місця у своїх вікових категоріях – відповідно Advanced novicesу (99.04) та Cubs (36.25).

    «Усі українські фігуристки, котрі брали участь у ювілейному, десятому за ліком турнірі Rooster Cup добре про себе заявили на такому високому рівні», - заявив суддя ISU Ігор Федченко.

    За його словами, українська команда, до якої входили також Анна Лейчук з Одеси, харків’янки Катерина Пархоменко та Єлизавета Стрельцина, була налаштована на максимальний результат.

    Міжнародний турнір Rooster Cup проводиться з 2008 року в одиночних дисциплінах серед хлопців і дівчат молодшого та середнього віку. Цьогоріч у змаганнях взяли участь 136 спортсменів з 25 країн  світу.

    Результати решти українських фігуристок:  9. Катерина Пархоменко (Cubs) – 34.67; 15. Єлизавета Стрельцина (Cubs) – 32.36; Анна Лейчук (Pre-novices) не завершила змагання.

    фігурне катання Франція українці
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