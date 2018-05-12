Юнацька збірна України розгромила команду Уельсу на турнірі в Словаччині

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Сергій Попов. Фото: ФФУ

А ось по-справжньому тріумфувала у цих змаганнях збірна Словаччини

Юнацька збірна України (U-18) у матчі за п'яте місце перемогла команду Уельсу.

Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.

У п’ятницю, 11 травня, підопічні Сергія Попова поєдинком проти збірної Уельсу завершили виступ у турнірі «Кубок Словаччини». В матчі за п'яте місце «синьо-жовті» не залишили шансів команді Уельсу - 5:0.

Вже на 2-й хвилині Желізко відкрив рахунок. На 11-й Ісаєнко реалізував пенальті. У другому таймі Холод на 65-й хвилині довів справу до розгрому. А четвертий та п'ятий м'ячі забив Сікан (73-я та 75-а хвилини). Таким чином, підопічні Сергія Попова посіли п'яте місце.

Зазначимо, що тріумфувала у змаганнях збірна Словаччини, яка в поєдинку за перше місце перемогла Чехію з рахунком 1:0.

Нагадаємо, що в жовтні поточного року (10-16-го числа) юнацька збірна України (U-18) гратиме у кваліфікаційному раунді Євро-2019. Команда Сергія Попова потрапила до групи 8, де компанію їй склали Албанія (господар турніру), Словаччина та Норвегія. До еліт-раунду вийдуть дві кращі збірні групи. Матчі другої стадії змагань проходитимуть навесні наступного року, а фінальна частина Євро відбудеться в липні 2019-го у Вірменії.

«Кубок Словаччини»

Матч за 5-е місце

Україна (U-18) - Уельс (U-18) - 5:0

Голи: Желізко(2), Ісаєнко(11), Холод(65), Сікан(73, 75)

Україна (U-18): Лтайф, Слива (Сирота, 61), Тягло, Агапов (Гейко, 78), Харжевський, Желізко, Панчишин (Горін, 41), Лях (Алефіренко, 41), Холод, Ісаєнко (Хімчак, 78), Сікан.