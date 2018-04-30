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    Юнацька збірна України (U-16) виграла турнір УЄФА у Фінляндії

    Українці обіграли всіх суперників, з якими грали
    Підопічні Володимира Єзерського (футболісти не старші 2002 року народження) виграли у команди Кіпру та посіли перше місце на Турнірі розвитку УЄФА. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. У понеділок, 30 квітня, юнацька збірна України U-16 перемогою завершила міжнародні змагання у Фінляндії. В останьому поєдинку підопічні
    • Сьогодні, 15:58
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    Фото ФФУ
    Фото ФФУ

    Українці обіграли всіх суперників, з якими грали

    Підопічні Володимира Єзерського (футболісти не старші 2002 року народження) виграли у команди Кіпру та посіли перше місце на Турнірі розвитку УЄФА.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    У понеділок, 30 квітня, юнацька збірна України U-16 перемогою завершила міжнародні змагання у Фінляндії.

    В останьому поєдинку підопічні Володимира Єзерського розібралися з командою Кіпру – 2:0.

    Голи у «синьо-жовтих» на рахунку Рубчинського (66-та хвилина) та Ваната (80+2, з пенальті).

    Україна U-16 (стартовий склад): Нещерет, Егбуджуо, Забарний, Вівчаренко, Емере, Бражко, Судаков, Ісадченко, Рубчинський, Кулаковський, Раделецький.

    Турнірна таблиця: Україна – 8 (3), Фінляндія – 4 (2), Кіпр – 3 (3), Угорщина – 0 (2).

    За регламентом, якщо матч завершувався унічию, одразу призначалася серія пенальті. Переможець отримав два очки, переможений – одне.

    Саме так збірна України перемогла господарів турніру, фінів, у першому турі.

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Фінляндія
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