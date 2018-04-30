Юнацька збірна України (U-16) виграла турнір УЄФА у Фінляндії

Українці обіграли всіх суперників, з якими грали

Підопічні Володимира Єзерського (футболісти не старші 2002 року народження) виграли у команди Кіпру та посіли перше місце на Турнірі розвитку УЄФА. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. У понеділок, 30 квітня, юнацька збірна України U-16 перемогою завершила міжнародні змагання у Фінляндії. В останьому поєдинку підопічні