Юнацька збірна України (U-16) виграла турнір УЄФА у Фінляндії
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Українці обіграли всіх суперників, з якими грали
Підопічні Володимира Єзерського (футболісти не старші 2002 року народження) виграли у команди Кіпру та посіли перше місце на Турнірі розвитку УЄФА.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
У понеділок, 30 квітня, юнацька збірна України U-16 перемогою завершила міжнародні змагання у Фінляндії.
В останьому поєдинку підопічні Володимира Єзерського розібралися з командою Кіпру – 2:0.
Голи у «синьо-жовтих» на рахунку Рубчинського (66-та хвилина) та Ваната (80+2, з пенальті).
Україна U-16 (стартовий склад): Нещерет, Егбуджуо, Забарний, Вівчаренко, Емере, Бражко, Судаков, Ісадченко, Рубчинський, Кулаковський, Раделецький.
Турнірна таблиця: Україна – 8 (3), Фінляндія – 4 (2), Кіпр – 3 (3), Угорщина – 0 (2).
За регламентом, якщо матч завершувався унічию, одразу призначалася серія пенальті. Переможець отримав два очки, переможений – одне.
Саме так збірна України перемогла господарів турніру, фінів, у першому турі.