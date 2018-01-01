Юніорська збірна України поступилася у першому матчі на турнірі в Польщі
- Сьогодні, 10:46
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У діях нашої команди відчувалася певна незіграність
Юніорська збірна команда України розпочала свої виступи на міжнародному турнірі Four Nations U18 у Польщі.
Про це повідомляє Федерація хокею України.
Підопічні Олега Ігнатьєва розпочали змагання матчем проти білоруських юніорів. У діях нашої команди відчувалася певна незіграність, пов’язана з відносною експериментальністю складу. Молодші білоруси у свою чергу діяли більш злагоджено і тому мали ігрову перевагу.
Також на відміну від суперників у нашої команди шкутильгала реалізація моментів, що й призвело до поразки з рахунком 3:7.
Four Nations U18 – турнір з хокею
Польща
Україна – Білорусь – 3:7 (1:2; 0:2; 2:3)
Україна: Дуве. Табашник – Євтухов, Грицюк – Григор’єв, Савченко – Кругляков. Сиротенко – Халін – Даниленко, Кривошапкін – Іващенко – Середницький, Ланін – Дуюн – Жук, Арабов – Виноград – Дурдиєв