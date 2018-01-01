Юніорська збірна України поступилася у першому матчі на турнірі в Польщі

У діях нашої команди відчувалася певна незіграність

Юніорська збірна команда України розпочала свої виступи на міжнародному турнірі Four Nations U18 у Польщі. Про це повідомляє Федерація хокею України. Підопічні Олега Ігнатьєва розпочали змагання матчем проти білоруських юніорів. У діях нашої команди відчувалася певна незіграність, пов’язана з відносною експериментальністю складу. Молодші



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Юніорська зюірна України з хокею. Фото: fhu.com.ua

У діях нашої команди відчувалася певна незіграність

Юніорська збірна команда України розпочала свої виступи на міжнародному турнірі Four Nations U18 у Польщі.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

Підопічні Олега Ігнатьєва розпочали змагання матчем проти білоруських юніорів. У діях нашої команди відчувалася певна незіграність, пов’язана з відносною експериментальністю складу. Молодші білоруси у свою чергу діяли більш злагоджено і тому мали ігрову перевагу.

Також на відміну від суперників у нашої команди шкутильгала реалізація моментів, що й призвело до поразки з рахунком 3:7.

Four Nations U18 – турнір з хокею

Польща

Україна – Білорусь – 3:7 (1:2; 0:2; 2:3)

Україна: Дуве. Табашник – Євтухов, Грицюк – Григор’єв, Савченко – Кругляков. Сиротенко – Халін – Даниленко, Кривошапкін – Іващенко – Середницький, Ланін – Дуюн – Жук, Арабов – Виноград – Дурдиєв