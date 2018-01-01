Юніорська збірна України здобула першу перемогу на турнірі в Польщі

18 лютого українці проведуть заключний матч на турнірі

Юніорська збірна команда України здобула першу перемогу на міжнародному турнірі у Варшаві. Після поразки в перший ігровий день від команди Білорусі підопічні Олега Ігнатьєва здобули перемогу над господарями змагання – поляками. У складі української команди закинутими шайбами відзначились Гліб Кривошапкін, Дмитро Даниленко та Богдан



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Україна U18 – Польща U18. Фото: ФХУ

18 лютого українці проведуть заключний матч на турнірі

Юніорська збірна команда України здобула першу перемогу на міжнародному турнірі у Варшаві.

Після поразки в перший ігровий день від команди Білорусі підопічні Олега Ігнатьєва здобули перемогу над господарями змагання – поляками.

У складі української команди закинутими шайбами відзначились Гліб Кривошапкін, Дмитро Даниленко та Богдан Середницький. Про це повідомляє Федерація хокею України.

18 лютого українці проведуть заключний матч на турнірі. Суперником нашої команди буде збірна Угорщини.

Four Nations U18 – турнір з хокею

Польща

Україна U18 – Польща U18 – 3:2 (2:1; 0:0; 1:1)

Україна: Кобилянський. Табашник – Євтухов, Грицюк – Григор’єв, Савченко – Кругляков. Сиротенко – Халін – Даниленко, Кривошапкін – Іващенко – Середницький, Ланін – Дуюн – Жук, Арабов – Виноград – Дурдиєв