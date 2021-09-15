  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Дзюдоїста-чемпіона дискваліфікували на 10 років через політичний протест на Олімпіаді

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фахті Нурін не приховує своїх політичних поглядів - Дзюдоїста-чемпіона дискваліфікували на 10 років через політичний протест на Олімпіаді
    Фахті Нурін не приховує своїх політичних поглядів
    Фото з відкритих джерел

    Фехті Нурін не вийшов на килим, щоб уникнути сутички з представником Ізраїлю

    Чемпіона Африки з дзюдо дискваліфікували на 10 років через політичний протест на Олімпіаді в Токіо. Алжирець Фехті Нурін міг зустрітися на Іграх з суперником з Ізраїлю Тохарома Бутбулом і вирішив не змагатися взагалі. За цю витівку Міжнародна федерація дзюдо покарала спортсмена та його тренера Амара Беніклефа 10 роками дискваліфікації. Про це повідомляє пресслужба організації.

    Нурін неодноразово висловлював підтримку Палестині, з якою в Ізраїля загострився конфлікт у 2021 році. І, дізнавшись, як складається сітка у наступних раундах, вирішив відмовитися від виступів у Японії.

    У Міжнародній федерації дзюдо наголосили, що Нурін таким чином використав Олімпійські Ігри «як платформу для протесту, а також політичної та релігійної пропаганди», що порушує етичний кодекс Олімпіади, повідомляє «Суспільне».

    Дзюдоїст та його тренер мають можливість оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді.

    Нурін – 3-разовий чемпіон Африки. Востаннє він здобував «золото» у 2021 році.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дзюдоїста-чемпіона дискваліфікували на 10 років через політичний протест на Олімпіаді