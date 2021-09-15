Дзюдоїста-чемпіона дискваліфікували на 10 років через політичний протест на Олімпіаді

Фехті Нурін не вийшов на килим, щоб уникнути сутички з представником Ізраїлю

Чемпіона Африки з дзюдо дискваліфікували на 10 років через політичний протест на Олімпіаді в Токіо. Алжирець Фехті Нурін міг зустрітися на Іграх з суперником з Ізраїлю Тохарома Бутбулом і вирішив не змагатися взагалі. За цю витівку Міжнародна федерація дзюдо покарала спортсмена та його тренера Амара Беніклефа 10 роками дискваліфікації. Про це повідомляє пресслужба організації.

Нурін неодноразово висловлював підтримку Палестині, з якою в Ізраїля загострився конфлікт у 2021 році. І, дізнавшись, як складається сітка у наступних раундах, вирішив відмовитися від виступів у Японії.

У Міжнародній федерації дзюдо наголосили, що Нурін таким чином використав Олімпійські Ігри «як платформу для протесту, а також політичної та релігійної пропаганди», що порушує етичний кодекс Олімпіади, повідомляє «Суспільне».

Дзюдоїст та його тренер мають можливість оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді.

Нурін – 3-разовий чемпіон Африки. Востаннє він здобував «золото» у 2021 році.