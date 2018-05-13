Юрченко зворушливо попрощався з клубом Бундесліги (фото)
- Сьогодні, 17:09
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Розсилка
За «Байєр» Юрченко виступав з 2014-го року24-річний український півзахисник «Байєра» Владлен Юрченко, який покине німецький клуб після закінчення поточного сезону, зворушливо попрощався з командою.
Про це футболіст написав у своєму Instagram.
«Дорогі друзі, ось і пролетіли 4 роки, час розлучатися. Я вдячний всім футболістам, з якими мені пощастило бути разом, лікарям, масажистам, тренерам з фізпідготовки, водіям, кухарям, всьому персоналу який обслуговував команду. Ви були моєю родиною», - написав він.
«Особливо хочу подякувати вболівальникам «Байєра», Ви були моєю підтримкою і опорою. Ви не граєте в закулісні ігри, і Ваша думка завжди об'єктивна. Ваше ставлення допомагало мені не опускати руки і продовжувати працювати, Ви давали мені сили йти далі. Люблю Вас і ЗАВЖДИ буду пам'ятати. Життя триває, а, може, і тільки починається!», - написав Юрченко в Instagram.
Liebe Freunde, Somit sind 4 Jahre vergangen, jetzt ist die Zeit gekommen sich zu verabschieden. Ich danke allen Spielern, mit denen ich zusammen spielen durfte, Ärzten, Masseuren, Trainern, Fahrern, Köchen und allen Mitarbeitern, die das Team betreuten. Ihr wart für mich eine Familie. Ich möchte vor allem den Fans von Bayer danken, Ihr wart meine Unterstützung und mein Halt. Eure Meinung ist immer Objektiv. Eure Unterstützung hat mir geholfen nicht aufzugeben und an mir weiter zu arbeiten. Ihr habt mir die Kraft gegeben weiterzugehen. Liebe Euch, Ihr werdet IMMER in meiner Erinnerung bleiben! Das Leben geht weiter, vielleicht fängt es für mich erst an. Ich werde versuchen mich zu beweisen. Euer Vlad. Дорогие Друзья, вот и пролетели 4 года, время расставаться. Я благодарен всем футболистам с которыми мне посчастливилось быть вместе, врачам, массажистам, тренерам по физподготовке, водителям, поварам, всему персоналу который обслуживал команду. Вы были моей семьёй. Особенно хочу поблагодарить болельщиков Байера, Вы были моей поддержкой и опорой. Вы не играете в закулисные игры и Ваше мнение всегда объективно. Ваше отношение помогало мне не опускать руки и продолжать работать, Вы давали мне силы идти дальше. Люблю Вас и ВСЕГДА буду помнить. Жизнь продолжается, а может и только начинается! Я постараюсь доказать свою истину Ваш Влад.
Зазначимо, що за «Байєр» Юрченко виступав з 2014-го року.