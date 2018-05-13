Юрченко зворушливо попрощався з клубом Бундесліги (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владлен Юрченко. Фото: Getty Images

За «Байєр» Юрченко виступав з 2014-го року

24-річний український півзахисник «Байєра» Владлен Юрченко, який покине німецький клуб після закінчення поточного сезону, зворушливо попрощався з командою.

Про це футболіст написав у своєму Instagram.

«Дорогі друзі, ось і пролетіли 4 роки, час розлучатися. Я вдячний всім футболістам, з якими мені пощастило бути разом, лікарям, масажистам, тренерам з фізпідготовки, водіям, кухарям, всьому персоналу який обслуговував команду. Ви були моєю родиною», - написав він.

«Особливо хочу подякувати вболівальникам «Байєра», Ви були моєю підтримкою і опорою. Ви не граєте в закулісні ігри, і Ваша думка завжди об'єктивна. Ваше ставлення допомагало мені не опускати руки і продовжувати працювати, Ви давали мені сили йти далі. Люблю Вас і ЗАВЖДИ буду пам'ятати. Життя триває, а, може, і тільки починається!», - написав Юрченко в Instagram.

Зазначимо, що за «Байєр» Юрченко виступав з 2014-го року.