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    «Ювентус» офіційно оголосив про перехід де Лігта за €75 млн

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    «Ювентус» офіційно оголосив про перехід де Лігта за €75 млн

    Де Лігт стане найбільш високооплачуваним захисником Серії А з зарплатою € 2 млн на рік

    Туринський «Ювентус» на своєму офіційному сайті оголосив про перехід захисника «Аякса» Маттейса де Лігта.

    Бьянконері уклали з 19-річним футболістом угоду на п'ять сезонів - до літа 2024 року. Сума трансферу склала € 75 млн. Надалі вона може вирости ще на € 10,5 млн з урахуванням бонусів.

    Раніше повідомлялося, що після переходу в італійський клуб де Лігт стане найбільш високооплачуваним захисником Серії А з зарплатою € 12 млн на рік.

    Маттейс є вихованцем «Аякса». У сезоні, що завершився, він зіграв 55 матчів на клубному рівні. На його рахунку 7 забитих м'ячів і 4 результативні передачі. Контракт де Лігта з «Аяксом» був розрахований до літа 2021 року.

    Джерело: Чемпионат.com

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