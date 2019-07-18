«Ювентус» офіційно оголосив про перехід де Лігта за €75 млн



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Де Лігт стане найбільш високооплачуваним захисником Серії А з зарплатою € 2 млн на рік

Туринський «Ювентус» на своєму офіційному сайті оголосив про перехід захисника «Аякса» Маттейса де Лігта.

Бьянконері уклали з 19-річним футболістом угоду на п'ять сезонів - до літа 2024 року. Сума трансферу склала € 75 млн. Надалі вона може вирости ще на € 10,5 млн з урахуванням бонусів.

Раніше повідомлялося, що після переходу в італійський клуб де Лігт стане найбільш високооплачуваним захисником Серії А з зарплатою € 12 млн на рік.

Маттейс є вихованцем «Аякса». У сезоні, що завершився, він зіграв 55 матчів на клубному рівні. На його рахунку 7 забитих м'ячів і 4 результативні передачі. Контракт де Лігта з «Аяксом» був розрахований до літа 2021 року.

Джерело: Чемпионат.com