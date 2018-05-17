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    «Ювентус» зацікавився захисником «Шахтаря»

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    Ісмаїлі
    Ісмаїлі

    28-річний футболіст є головною метою генерального директора туринського клубу

    Захисник «Шахтаря» Ісмаїлі потрапив в сферу інтересів «Ювентуса».

    Про це повідомляє Premium Sport HD.

    28-річний бразилець є головною метою генерального директора туринського клубу Беппе Маротти і спортивного директора туринців Фабіо Паратічі.

    Інтерес до бразильського футболіста з'явився після травми Леонардо Спінаццоли, який повинен повернутися з оренди в «Аталанті», але пропустить близько шести місяців через травму.

    Також це пов'язано з переходом Квадво Асамоа на правах вільного агента в «Інтер» і можливим трансфером Алекса Сандро в «МЮ».

    Зазначається, що «Ювентус», проаналізувавши виступи захисника в єврокубках проти італійських команд, не вважає цю покупку ризикованою.

    У поточному сезоні Ісмаїлі провів 40 матчів у складі «гірників», в яких забив чотири голи і зробив 10 асистів.

    За інформацією Transfermarkt ціна на футболіста складає 6,5 мільйона євро.

    Його контракт з «Шахтарем» закінчується влітку 2021 року.

    Джерело: ua.tribuna.com

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