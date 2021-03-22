Тіріл Екгофф впала з «Кришталевим глобусом» на нагородженні

Біатлоністка посковзнулася, але встигла згрупуватися й залишити приз неушкодженим

Найсильніша біатлоністка світу Тіріл Екгофф посковзнулася на п'єдесталі пошани і мало не впала, коли представники Міжнародного союзу біатлоністів вручали їй малий Кубок світу за програмою спринтерських гонок.

Норвежка, тримаючи «Малий кришталевий глобус» в руках, на замерзлій доріжці в Остерсунді, де проходив останній етап, злетіла зі сходинки, проте зуміла не випустити найціннішу нагороду і поставилася до ситуації з гумором:. «Упс» - прокоментувала вона курйозний момент і розсміялася.

21 березня пройшли останні гонки Кубка світу з біатлону в сезоні 2020/2021. «Великий кришталевий глобус» як чоловічий, так і жіночий завоювали норвежці: Йоханнес Бьо і Тіріл Екгофф. Це перший сезон в історії Кубка світу, коли обидва глобуси виграють біатлоністи з Норвегії.

Йоханнес виграв Кубок світу втретє поспіль. Цього сезону перевагу над Стурлою Легрейдом він довів лише в останній гонці – мас-старті.