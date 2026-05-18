Зірка збірної України покине гранд чемпіонату Франції

Клуб ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього українця

Форвард Роман Яремчук покине французький «Ліон» у міжсезоння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TopMercato.

Спортивний директор «ткачів» Матьє Луї-Жан оцінив сезон команди. Він задоволений фінішем підопічних Паулу Фонсеки на четвертій сходинці та виходом у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Водночас функціонер анонсував перебудову.

«Знову ми не були готові грати на всіх фронтах цього сезону. Ми побачили це, коли мали дев'ятиматчеву серію без перемог. Ми успішно повернулися. Звісно, нам хотілося би виступити краще, але ми задоволені цим четвертим місцем. Одним із пріоритетів буде зміцнення атакувальної лінії, бо орендовані Роман Яремчук і Ендрік підуть», – заявив Луї-Жан.

Українець приєднався до «Ліона» взимку на правах оренди з пірейського «Олімпіакоса». У цій кампанії Яремчук зіграв 14 поєдинків за «ткачів» у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів. Контракт нападника з грецьким грандом чинний до літа 2028 року.

До слова, в понеділок збірна України отримала нового головного тренера. Ним прогнозовано став Андреа Мальдера. Італієць підписав контракт на два роки з можливістю пролонгації.

Нагадаємо, збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді. До складу національної команди повернеться ветеран Ярмоленко. Також виклик отримали потенційні дебютанти – оборонець Романчук і вінгер Синчук.