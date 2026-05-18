Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зірка збірної України покине гранд чемпіонату Франції

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Зірка збірної України покине гранд чемпіонату Франції
Роман Яремчук повернеться до Греції
фото: ФК «Ліон»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Клуб ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього українця

Форвард Роман Яремчук покине французький «Ліон» у міжсезоння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TopMercato.

Спортивний директор «ткачів» Матьє Луї-Жан оцінив сезон команди. Він задоволений фінішем підопічних Паулу Фонсеки на четвертій сходинці та виходом у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Водночас функціонер анонсував перебудову.

«Знову ми не були готові грати на всіх фронтах цього сезону. Ми побачили це, коли мали дев'ятиматчеву серію без перемог. Ми успішно повернулися. Звісно, нам хотілося би виступити краще, але ми задоволені цим четвертим місцем. Одним із пріоритетів буде зміцнення атакувальної лінії, бо орендовані Роман Яремчук і Ендрік підуть», – заявив Луї-Жан.

Українець приєднався до «Ліона» взимку на правах оренди з пірейського «Олімпіакоса». У цій кампанії Яремчук зіграв 14 поєдинків за «ткачів» у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять голів. Контракт нападника з грецьким грандом чинний до літа 2028 року.

До слова, в понеділок збірна України отримала нового головного тренера. Ним прогнозовано став Андреа Мальдера. Італієць підписав контракт на два роки з можливістю пролонгації.

Нагадаємо, збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді. До складу національної команди повернеться ветеран Ярмоленко. Також виклик отримали потенційні дебютанти – оборонець Романчук і вінгер Синчук.

Теги: ФК Олімпік (Ліон) Роман Яремчук НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олімпіакос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андреа Мальдера (ліворуч) повернувся до збірної України в новій ролі
Новий тренер збірної України взяв легенду «Шахтаря» в помічники
Сьогодні, 13:24
До лав «синьо-жовтих» потрапили новачки
Збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді
Сьогодні, 12:46
Андрій Шевченко доручив національну команду Андреа Мальдері в день 55-річчя останнього
«Італієць з українською душею». Шевченко тепло привітав Мальдеру з поверненням до збірної України
Сьогодні, 12:27
Андреа Мальдера офіційно очолив «синьо-жовтих»
Мальдера українською звернувся до фанатів після призначення в збірну України
Сьогодні, 11:59
Андреа Мальдера повернувся до збірної України
Збірна України з футболу отримала нового головного тренера
Сьогодні, 11:34
Владислав Кочергін залишиться в Екстраклясі
Кандидат до збірної України пролонгував контракт у Європі
14 травня, 22:54

Новини

Веслувальниці Лузан та Дяченко здобули нагороди етапу Кубка світу
Веслувальниці Лузан та Дяченко здобули нагороди етапу Кубка світу
Зірка збірної України покине гранд чемпіонату Франції
Зірка збірної України покине гранд чемпіонату Франції
«Реал» підтвердив прощання з капітаном команди
«Реал» підтвердив прощання з капітаном команди
Хто очолив антирейтинг? Гравці НБА назвали команди, в яких би вони не хотіли грати
Хто очолив антирейтинг? Гравці НБА назвали команди, в яких би вони не хотіли грати
«Полісся» не змогло переграти «Зорю» і залишилося третім у Прем'єр-лізі
«Полісся» не змогло переграти «Зорю» і залишилося третім у Прем'єр-лізі
ЛНЗ сенсаційно програв «Кудрівці» в Прем'єр-лізі
ЛНЗ сенсаційно програв «Кудрівці» в Прем'єр-лізі

Новини

Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Сьогодні, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Сьогодні, 13:52
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua