Расселл виграв спринт на Гран-прі Канади

Джордж Расселл випередив конкурентів
фото: Reuters
Британець повернувся на переможний шлях у Формулі-1

Пілот стайні «Мерседес» Джордж Расселл тріумфував у короткому заїзді на Автодромі імені Жиля Вільньова в канадському Монреалі. Про це повідомляє «Главком».

Британський гонщик стартував першим і з перших метрів дистанції опинився під пресингом партнера по команді Андреа Кімі Антонеллі. Італієць мав потенціал випередити Расселла, та надто оптимістично пішов атакувати напарника. Як наслідок, лідер сезону двічі виїхав за межі траси.

Цими проблемами Антонеллі скористався чинний чемпіон світу Ландо Норріс. Пілот «Макларена» випередив італійського пілота й спробував навязати конкуренцію Расселлу. Трійка лідерів трималася поруч упродовж усієї дистанції спринту.

На фінальному колі Антонеллі знову надто оптимістично пішов атакувати суперника, помилився і випередив Норріса за межами траси, тож змушений був повернути британцю позицію. Співвітчизник же останнього Расселл холоднокровно здобув перемогу.

Цікаво було й за спинами лідерів. Гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон на старті обійшов пілота «Макларена» Оскара Піастрі. Фактично всю дистанцію британський ветеран провів на четвертій позиції, але на фінальному колі втратив два місця. Його випередили той же Піастрі та партнер по команді Шарль Леклер.

До чільної вісімки також потрапив гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен і пілот «Рейсінг Буллз» Арвід Ліндблад. Основна гонка на Гран-прі Канади відбудеться у неділю, 24 травня. Старт заїзду – о 23:00 за київським часом.

 

До слова, раніше помер експілот Формули-1 Алессандро Дзанарді. Італійцю було 59 років. Після втрати двох ніг він чотири рази став паралімпійським чемпіоном.

Нагадаємо, нещодавно Гран-прі Туреччини повернувся у календар Формули-1. «Істанбул Парк» уклав із чемпіонатом контракт на п'ять сезонів. Перший етап відбудеться у 2027 році.

