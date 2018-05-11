Захисник «Динамо» може поїхати на Чемпіонат світу-2018

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Томаш Кендзьора. Фото: ФК Динамо

Футболіст потрапив у розширений список складу збірної Польщі

Захисник «Динамо» Томаш Кендзьора потрапив до розширеного складу збірної Польщі на чемпіонат світу-2018.

Про це інформує офіційний сайт Федерації футболу Польщі.

Головний тренер збірної Польщі Адам Навалка вніс до списку 35 осіб, серед яких і екс-динамівець Лукаш Теодорчик, який виступає за «Андерлехт».

Футболіст «Ягеллонії» Тарас Романчук, який нещодавно прийняв польське громадянство, до списку не потрапив.

Раніше повідомлялося, що хавбек «Маріуполя» В'ячеслав Чурко отримав пропозицію від Федерації футболу Угорщини виступати за їх національну збірну.

Джерело: Футбол 24