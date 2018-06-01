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    Захисник «Динамо» продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії

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    Віторіну Антунеш - Захисник «Динамо» продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії
    Віторіну Антунеш

    «Хетафе» орендував 31-річного португальця в липні минулого року на один сезон з правом викупу

    Захисник «Динамо» Віторіну Антунеш став повноцінним гравцем «Хетафе».

    Про це повідомив президент «Хетафе» Анхель Торрес.

    «За орендною угодою Антунеша ми мали право викупу, яке і активували», - сказав Торрес.

    Нагадаємо, «Хетафе» орендував 31-річного португальця в липні минулого року на один сезон з правом викупу.

    Повідомлялося, що «Хетафе» може викупити гравця в кінці сезону за 2,5 млн євро.

    У поточному сезоні Антунеш зіграв 35 матчів і зробив два асисти.

    «Хетафе» за підсумками сезону посів восьме місце в Прімері.

    За «Динамо» португалець провів 79 матчів, забив п'ять голів і зробив три гольові передачі.

    Джерело: ua.tribuna.com

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