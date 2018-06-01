Захисник «Динамо» продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії

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Віторіну Антунеш

«Хетафе» орендував 31-річного португальця в липні минулого року на один сезон з правом викупу

Захисник «Динамо» Віторіну Антунеш став повноцінним гравцем «Хетафе».

Про це повідомив президент «Хетафе» Анхель Торрес.

«За орендною угодою Антунеша ми мали право викупу, яке і активували», - сказав Торрес.

Нагадаємо, «Хетафе» орендував 31-річного португальця в липні минулого року на один сезон з правом викупу.

Повідомлялося, що «Хетафе» може викупити гравця в кінці сезону за 2,5 млн євро.

У поточному сезоні Антунеш зіграв 35 матчів і зробив два асисти.

«Хетафе» за підсумками сезону посів восьме місце в Прімері.

За «Динамо» португалець провів 79 матчів, забив п'ять голів і зробив три гольові передачі.

Джерело: ua.tribuna.com