Захисник «Динамо» продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії
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Розсилка
Віторіну Антунеш
«Хетафе» орендував 31-річного португальця в липні минулого року на один сезон з правом викупу
Захисник «Динамо» Віторіну Антунеш став повноцінним гравцем «Хетафе».
Про це повідомив президент «Хетафе» Анхель Торрес.
«За орендною угодою Антунеша ми мали право викупу, яке і активували», - сказав Торрес.
Нагадаємо, «Хетафе» орендував 31-річного португальця в липні минулого року на один сезон з правом викупу.
Повідомлялося, що «Хетафе» може викупити гравця в кінці сезону за 2,5 млн євро.
У поточному сезоні Антунеш зіграв 35 матчів і зробив два асисти.
«Хетафе» за підсумками сезону посів восьме місце в Прімері.
За «Динамо» португалець провів 79 матчів, забив п'ять голів і зробив три гольові передачі.
Джерело: ua.tribuna.com