Захисник «Динамо» увійшов до списку 24 футболістів збірної Хорватії для підготовки до чемпіонату світу

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Йосип Піварич

Остаточна заявка збірних на ЧС-2018 повинна включати 23 гравця

Тренерський штаб збірної Хорватії на чолі з Златко Даличем оголосив список з 24 футболістів для підготовки до чемпіонату світу.

У список увійшов захисник «Динамо» Йосип Піварич.

Остаточна заявка збірних на ЧС-2018 повинна включати 23 гравця, відповідно, ще один футболіст буде виключений зі списку.

Список футболістів збірної Хорватії для підготовки до ЧС-2018:

Воротарі: Даніел Субашич ( «Монако»), Ловре Калінич ( «Гент»), Домінік Лівакович ( «Динамо», Загреб);

Захисники: Ведран Чорлука ( «Локомотив»), Домагой Віда ( «Бешикташ»), Іван Стрінич ( «Сампдорія»), Деян Ловрен ( «Ліверпуль»), Шиме Врсалько ( «Атлетико»,), Йосип Піварич ( «Динамо», Київ), Тін Єдвай ( «Байєр»), Матей Мітрович ( «Брюгге»), Дуе Чалета-Цар ( «Ред Булл Зальцбург»);

Півзахисники: Лука Модрич, Матео Ковачич (обидва - «Реал»), Іван Ракітич ( «Барселона»), Мілан Бадель ( «Фіорентина»), Марцело Брозович ( «Інтер»), Філіп Брадарич ( «Рієка»);

Нападники: Маріо Манджукич ( «Ювентус»), Іван Перішич ( «Інтер»), Нікола Калінич ( «Мілан»), Андрей Крамарич ( «Гоффенгайм»), Марко П'яца ( «Шальке»), Анте Ребич ( «Айнтрахт»).

На груповому етапі ЧС-2018 Хорватія зіграє з Нігерією, Аргентиною і Ісландією.

Джерело: ua.tribuna.com