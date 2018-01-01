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    Захисник «Шахтаря» продовжить кар'єру в «Словані»

    Орендна угода розрахована на півтора року
    Захисник «Шахтаря» Тарас Качараба підпише контракт з чеським «Слованом». Про це повідомив агент футболіста В'ячеслав Заховайло. Орендна угода розрахована на півтора року. Раніше повідомлялося, що Качараба проходить перегляд у «Словані». Першу половину сезону захисник провів на правах оренди в
    • Сьогодні, 14:35
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    Тарас Качараба. Фото: ФК Шахтар
    Тарас Качараба. Фото: ФК Шахтар

    Орендна угода розрахована на півтора року

    Захисник «Шахтаря» Тарас Качараба підпише контракт з чеським «Слованом».

    Про це повідомив агент футболіста В'ячеслав Заховайло.

    Орендна угода розрахована на півтора року.

    Раніше повідомлялося, що Качараба проходить перегляд у «Словані».

    Першу половину сезону захисник провів на правах оренди в «Зірці».

    1 лютого український клуб оголосив про його відхід з команди.

    За клуб з Кропивницького  23-річний футболіст провів 16 матчів.

    Джерело: ua.tribuna.com

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