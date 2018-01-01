Захисник «Шахтаря» продовжить кар'єру в «Словані»
- Сьогодні, 14:35
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Тарас Качараба. Фото: ФК Шахтар
Орендна угода розрахована на півтора року
Захисник «Шахтаря» Тарас Качараба підпише контракт з чеським «Слованом».
Про це повідомив агент футболіста В'ячеслав Заховайло.
Орендна угода розрахована на півтора року.
Раніше повідомлялося, що Качараба проходить перегляд у «Словані».
Першу половину сезону захисник провів на правах оренди в «Зірці».
1 лютого український клуб оголосив про його відхід з команди.
За клуб з Кропивницького 23-річний футболіст провів 16 матчів.
Джерело: ua.tribuna.com