Захисник «Шахтаря» продовжить кар'єру в «Словані»

Орендна угода розрахована на півтора року

Захисник «Шахтаря» Тарас Качараба підпише контракт з чеським «Слованом». Про це повідомив агент футболіста В'ячеслав Заховайло. Орендна угода розрахована на півтора року. Раніше повідомлялося, що Качараба проходить перегляд у «Словані». Першу половину сезону захисник провів на правах оренди в