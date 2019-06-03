Запорізький «Мотор» визначився з чемпіонатом на новий сезон



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ГК «Мотор» XSport

Найсильніший гандбольний клуб України виступатиме в SEHA-Лізі

Найсильніший наразі гандбольний клуб України, «Мотор» з Запоріжжя, визначився з чемпіонатом на наступний сезон.

Чинний уже семиразовий чемпіон України виступатиме в SEHA-Лізі. Про це оголосила прес-служба запоріжців.

«Для гандбольного клубу «Мотор» це новий етап розвитку. SEHA-Ліга – чудова альтернатива для клубів, які не мають свого сильного чемпіонату. Ми дуже амбіційний клуб і прагнемо дійти до фіналу Ліги чемпіонів. Для цього нам необхідні можливість та досвід гри з суперниками найвищого рівня», - заявив голова ГК «Мотор» Олімпій Покатов.

SEHA-Ліга – змагання, в яких виступають клуби з Білорусі, Хорватії, Північної Македонії, Сербії, Словаччини, Румунії, Боснії та Герцеговини.