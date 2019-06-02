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    Знову допінг: Росію можуть відсторонити від Олімпіади-2020

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    Російські спортсмени під олімпійським прапором на Іграх-2018 - Знову допінг: Росію можуть відсторонити від Олімпіади-2020
    Російські спортсмени під олімпійським прапором на Іграх-2018
    Reuters

    Чиновники російської легкоатлетичної федерації підробили документи підозрюваного в застосуванні допінгу спортсмена

    Росії загрожує відсторонення від участі в Олімпіаді-2020 в Токіо, через причетність чиновників легкоатлетичної федерації до підробки документів підозрюваного в застосуванні допінгу спотсмена Даніла Лисєнка, інформує The Sunday Times.

    Раніше Лисєнка відсторонили від змагань через пропуск трьох допінг-тестів. Пізніше стало відомо, що чиновники Всеросійської федерації легкої атлетики на чолі з її президентом Дмітірєм Шляхтіним фальсифікували документи спортсмена, аби довести його неможливість вчасно пройти допінг-тести. Однак під час слухань усні покази росіян розбігалися з наданою в документах інформацією.

    За документами, Лисєнко хворів. Однак вони були підписані лікарем, якого насправді не існує. А за вказаною адресою лікарні насправді розташоване напівзруйноване приміщення.

    Раніше через порушення антидопінгових правил російських легкоатлетів відсторонили від Олімпіади-2016, російські спортсмени виступали під олімпійським прапором на зимовій Олімпіаді-2018.

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