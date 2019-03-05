Засновника Football Leaks Руї Пінту екстрадують з Угорщини до Португалії



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Сам португалець в суді заявив, що не скоював жодного із злочинів, в яких його звинувачують, і не отримував матеріальної вигоди від своїх дій

Угорський суд схвалив екстрадицію одного із засновників Football Leaks Руї Пінту на Батьківщину до Португалії.

30-річний Пінту був заарештований 16 січня в Будапешті, де він проживав на той момент.

«У запиті на екстрадицію не може бути відмовлено. Держави-члени ЄС мають схожі судові стандарти», - заявила суддя Юдіт Чісар.

19 січня угорський суд обрав як запобіжний захід для Пінту домашній арешт. Його також зобов'язали носити електронний браслет з GPS, який передавав дані про його місцезнаходження.

Сам португалець в суді заявив, що не скоював жодного із злочинів, в яких його звинувачують, і не отримував матеріальної вигоди від своїх дій.

За його словами, він займався цим в інтересах громадськості для того, щоб розповісти про корупцію в європейському футболі.

Джерело: Sports.ru