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    Засновника Football Leaks Руї Пінту екстрадують з Угорщини до Португалії

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    Засновника Football Leaks Руї Пінту екстрадують з Угорщини до Португалії

    Сам португалець в суді заявив, що не скоював жодного із злочинів, в яких його звинувачують, і не отримував матеріальної вигоди від своїх дій

    Угорський суд схвалив екстрадицію одного із засновників Football Leaks Руї Пінту на Батьківщину до Португалії.

    30-річний Пінту був заарештований 16 січня в Будапешті, де він проживав на той момент.

    «У запиті на екстрадицію не може бути відмовлено. Держави-члени ЄС мають схожі судові стандарти», - заявила суддя Юдіт Чісар.

    19 січня угорський суд обрав як запобіжний захід для Пінту домашній арешт. Його також зобов'язали носити електронний браслет з GPS, який передавав дані про його місцезнаходження.

    Сам португалець в суді заявив, що не скоював жодного із злочинів, в яких його звинувачують, і не отримував матеріальної вигоди від своїх дій.

    За його словами, він займався цим в інтересах громадськості для того, щоб розповісти про корупцію в європейському футболі.

    Джерело: Sports.ru

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