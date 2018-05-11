Збірна Чехії обіграла Росію на Чемпіонаті світу з хокею (відео)

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Фото HHOF-IIHF IMAGES

Водночас, Канада розгромила Норвегію, а США лише в овертаймі дотиснули Латвію

Збірна Росії в овертаймі програла команді Чехії у матчі групового етапу Чемпіонату світу з хокею, який проходить у Данії.

Російська команда зазнала першої поразки на нинішній світовій першості.

До цього росіяни виграли перші три матчі турніру із загальним рахунком 20:0.

Чехи, незважаючи на перемогу, посідають у групі п'яте місце з шістьма балами.

У наступному матчі 11 травня чехи зіграють з білорусами, а 12 травня росіяни зустрінуться зі швейцарцями.

Чемпіонат світу 2018 року з хокею

Груповий етап

Чехія – Росія – 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

0:1 - Нестеров (Барабанов, Каблуков), 1:11, 1:1 - Крейчі (Яшкін, Гудас), 14:41, 2:1 - Яшкін (Пастрняк, Крейчі), 18:39, 2:2 - Григоренко (Бучневич, Анісімов), 21:00, 3:2 - Пастрняк (Крейчі), 24:17, 3:3 - Барабанов (Зайцев, Шалунов), 25:49, 4:3 - Пастрняк (Крейчі, Гронек), 63:23.

Норвегія – Канада – 0:5 (0:3, 0:1, 0:1)

0:1 - Макдевід (Парайко, Мюррей), 1:23, 0:2 - Хорват (Пайо), 12:49, ГМ, 0:3 - Макдевід (Шварц), 15:41, 0:4 - Макдевід (Парайко, Ньюджент-Гопкінс), 28:03, 0:5 - Хорват (Дюбуа), 42:24.

США – Латвія – 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 - Крайдер (Дебрінкет, Ларкін), 11:39, ГБ, 1:1 - Балінскіс (Блюгерс, Букартс), 17:52, 1:2 - Джеріньш (Індрашис, Букартс), 23:20 ГБ, 2:2 - Вайт (Дебрінкет, Кейн), 37:38, 3:2 - Аткінсон (Годро, Кейн), 61:23, ГБ.