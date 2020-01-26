Українець Романчук переміг на змаганнях з плавання в Люксембурзі



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Михайло Романчук Фейсбук

Наш плавець був найкращим на дистанції 800м вільним стилем

Український плавець Михайло Романчук виборов золоту медаль на міжнародному турнірі Luxembourg Euro Meet 2020. Він став найсильнішим на дистанції 800м вільним стилем.

Результат нашого спортсмена у фіналі – 7:48,9.

Романчук на 0,15 секунди випередив британця Даніеля Джервиса та на 1,63 чеського плавця Яна Міка.

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Нагадаємо, днем раніше в Люксембурзі Романчук також переміг на дистанції в 1500 м.

23-річний Романчук уже тричі перемагав на чемпіонатах світу. Одну з золотих нагород 2018 року в Глазго він виборов саме на дистанції 800м вільним стилем. А золото чемпіонату світу на дистанції 1500м Романчук виграв того ж 2018 року в Китаї.