Збірна України без Михайлюка зіграє в Білорусі



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Збірна України з баскетболу ФБУ

Команда Айнарса Багатскіса вирушила на контрольні поєдинки

Чоловіча національна збірна України з баскетболу вирушає 26 липня до Білорусі, де зіграє проти господарів два контрольні поєдинки.

На чолі з латвійцем Айнарсом Багатскісом до Мінська їдуть 12 гравців. Однак серед них не буде захисника «Детройта» Святослава Михайлюка. За правилами НБА він не може брати участь в складі збірної в товариських матчах.

В’ячеслав Кравцов та Олександр Липовий продовжать підготовку до нового сезону у складі клубів, а Олександр Кобець ще не відновився для участі в повноцінних матчах. Тренерський штаб в матчах проти Білорусі хоче передивитись у дії молодих гравців.

Обидва матчі відбудуться 27 та 28 липня о 19:00 за Києвом і проходитимуть в закритому режимі – без глядачів та трансляцій.

Склад збірної України:

Захисники

Денис Лукашов (Прометей, Україна), перший тренер Ірина Насєдкіна

Олександр Мішула (без клубу), перші тренери Михайло Промисловський, Аріна Гребнєва

Ілля Сидоров (Прометей, Україна), перший тренер Cергій Покровенко

Юрій Кондраков (без клубу), перший тренер Світлана Левчук

Ілля Тиртишник (Норт-Платт, США), перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік

Форварди

Павло Крутоус (без клубу), перший тренер Богдан Федоренко

Артем Ковальов (Хімік, Україна), перший тренер Володимир Машира

Максим Пустозвонов (без клубу), перший тренер Юрій Дятловський

Олександр Беліков (Черкаські Мавпи, Україна), перший тренер Володимир Машира

В’ячеслав Бобров (Фуенлабрада, Іспанія), перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва

Сергій Павлов (П’єно Жвайгждес, Литва), перший тренер Олександра Івлєва

Центрові

В’ячеслав Петров (Київ-Баскет, Україна), перший тренер Владислав Янакі