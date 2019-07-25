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    Володар Кубка України з баскетболу «Дніпро» вийшов з відпустки (фото)

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    Баскетболісти &laquo;Дніпра&raquo; на тренуванні - Володар Кубка України з баскетболу «Дніпро» вийшов з відпустки (фото)
    Баскетболісти «Дніпра» на тренуванні
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    Команда Дениса Журавльова почала підготовку до нового сезону

    Чинний володар баскетбольного Кубка України «Дніпро» вийшов з відпустки та розпочав підготовку до нового сезону.

    Наразі команда зібралася в Шиннику не повним складом. Та вже найближчим часом усі гравці з’являться в розташуванні команди.

    19 серпня «Дніпро» вирушить до Туреччини, де зіграє серію контрольних поєдинків.

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    Володар Кубка України з баскетболу «Дніпро» вийшов з відпустки (фото)
    Володар Кубка України з баскетболу «Дніпро» вийшов з відпустки (фото)
    Володар Кубка України з баскетболу «Дніпро» вийшов з відпустки (фото)
    Володар Кубка України з баскетболу «Дніпро» вийшов з відпустки (фото)
    Володар Кубка України з баскетболу «Дніпро» вийшов з відпустки (фото)
    Володар Кубка України з баскетболу «Дніпро» вийшов з відпустки (фото)
    Володар Кубка України з баскетболу «Дніпро» вийшов з відпустки (фото)
    Володар Кубка України з баскетболу «Дніпро» вийшов з відпустки (фото)
    Володар Кубка України з баскетболу «Дніпро» вийшов з відпустки (фото)

    Напередодні дніпряни отримали білоруський «Борисфен» у суперники по кваліфікаційному раунді Кубка Європи ФІБА. Матчі відбудуться 2 та 9 жовтня.

    У Суперлізі «Дніпро» дійшов минулого сезону до серії за бронзові медалі, де поступився «Запоріжжю».

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