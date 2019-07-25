Володар Кубка України з баскетболу «Дніпро» вийшов з відпустки (фото)
Баскетболісти «Дніпра» на тренуванні
Фейсбук
Команда Дениса Журавльова почала підготовку до нового сезону
Чинний володар баскетбольного Кубка України «Дніпро» вийшов з відпустки та розпочав підготовку до нового сезону.
Наразі команда зібралася в Шиннику не повним складом. Та вже найближчим часом усі гравці з’являться в розташуванні команди.
19 серпня «Дніпро» вирушить до Туреччини, де зіграє серію контрольних поєдинків.
Напередодні дніпряни отримали білоруський «Борисфен» у суперники по кваліфікаційному раунді Кубка Європи ФІБА. Матчі відбудуться 2 та 9 жовтня.
У Суперлізі «Дніпро» дійшов минулого сезону до серії за бронзові медалі, де поступився «Запоріжжю».
Читайте також: Чемпіон НБА разом з дітьми просить Зеленського захистити спорткомплекс «Восход» від рейдерів (відео)