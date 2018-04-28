Збірна України ганебно програла Японії в останньому матчі чемпіонату світу з хокею

Заключний матч з Японією для «синьо-жовтих» по суті перетворювався в товариську гру

Збірна України з хокею без шансів поступилася Японії в заключному матчі чемпіонату світу в дивізіоні 1B. Вчорашній порятунок в кінцівці матчу з Литвою дозволив команді Олександра Савицького достроково убезпечити себе від пониження в класі. Заключний матч з Японією для «синьо-жовтих» по суті перетворювався в товариську гру з



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Збірна України з хокею. Фото: wmib2018.iihf.hockey

Заключний матч з Японією для «синьо-жовтих» по суті перетворювався в товариську гру

Збірна України з хокею без шансів поступилася Японії в заключному матчі чемпіонату світу в дивізіоні 1B.

Вчорашній порятунок в кінцівці матчу з Литвою дозволив команді Олександра Савицького достроково убезпечити себе від пониження в класі.

Заключний матч з Японією для «синьо-жовтих» по суті перетворювався в товариську гру з підвищеним рівнем відповідальності. Японці також вийшли на лід без турнірної мотивації.

Уже на старті першого періоду японці двічі розкрили оборону України - Накаяшікі добив шайбу після сейву Дьяченка, а Нашімото реалізував більшість. Українці відповіли 13 холостими кидками по воротах і шістьма нереалізованими хвилинами більшості.

На старті другого періоду Міхнов після сольного проходу в більшості скоротив відставання до мінімуму. Японія через кілька хвилин відповіла своєю реалізацією чисельної переваги, а за чотири хвилини до кінця перерви всі сумніви в результаті гри зняв Ечідо, який розстріляв ворота українців після ефектної комбінації.

У вирішальному періоді японці закинули ще три шайби і поставили жирну крапку у відверто провальному виступі збірної України на чемпіонаті світу.

За великим рахунком, тільки неймовірний порятунок в матчі з Литвою допоміг підопічним Олександра Савицького зберегти місце в дивізіоні 1B, оскільки за особистими зустрічами Україна Хорватії програла.

Чемпіонат світу з хокею

Дивізіон 1В

Україна - Японія - 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)

Джерело: sportarena.com